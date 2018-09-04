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Эксперт: Турция в Идлибе в любом случае "теряет лицо"

(обновлено: 15:35 04.09.2018)
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© AFP 2018 / Omar haj kadour Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб. 11 октября 2017Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб. 11 октября 2017
© AFP 2018 / Omar haj kadour
Турецкие военные перебрасывают технику к сирийской границе, сообщают СМИ. Эксперт Юрий Мавашев в эфире радио Sputnik предположил, как Турция будет реагировать на возможное наступление сирийских войск на Идлиб.

Турецкие военные перебрасывают технику к сирийской границе, сообщает газета Hürriet. Отмечается, что через Килис и в направлении поселка Эльбейли на сирийской границе утром проехали восемь транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы.

По информации военного источника газеты, переброска техники – мера безопасности. Танки M60 отправили к границе в рамках плана сдерживания новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления сирийских войск на Идлиб.

Сирийская армия в провинции Идлиб
© РИА Новости / Илья Питалев
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Также Турция расширила лагерь беженцев Атме на сирийской стороне границы и укрепила 12 наблюдательных пунктов по контролю за зоной деэскалации в Идлибе.

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии остается единственным регионом страны, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Анкаре готовы к любому развитию ситуации в Идлибе. 

"Турецкая сторона обладает очень точной информацией о том, что происходит в Идлибе, какие группировки там расположены и где. У турок достаточно разведданных: они контактировали с представителями этих группировок, они имеют там, например, "свою" "Ахрар аш-Шам"*, которая в последнее время потеряла позиции достаточно серьезно. И Турция, конечно, заинтересована в том, чтобы из двух зол выбрать наименьшее. Хорошего для всех решения в Идлибе быть не может: там в любом случае Турция в какой-то мере "теряет лицо", хотя бы перед теми, кого она там поддерживала. Но Турция может, по крайней мере, как-то оговорить рамки своих интересов, что, на мой взгляд, она и делает", – сказал Юрий Мавашев. 

Он напомнил, что во многом благодаря астанинским договоренностям при участии Москвы, Анкары и Тегерана удалось добиться деэскалации боевых действий на большей части территории Сирии. 

"Именно в результате российско-турецко-иранских договоренностей удалось создать в Сирии зоны деэскалации, ввести там мониторинговые миссии, режим прекращения огня в этих зонах по большей части худо-бедно соблюдался… Идлиб – это последний очень серьезный камень преткновения, последняя проблема, которую нужно разрешить. И, на мой взгляд,  разрешение этого вопроса, то, как мы выйдем из этой ситуации, станет залогом дальнейшего успешного развития российско-турецких отношений", – заключил Юрий Мавашев. 

Сирийские войска в провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В последнее время обстановка в провинции Идлиб стала более напряженной. По данным Минобороны, террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* планируют провокацию в Идлибе, чтобы обвинить войска Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Это нужно, чтобы впоследствии оправдать силовые удары извне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы.

*Террористическая организация, запрещенная в России 

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