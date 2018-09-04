"В чем скандал?". Эксперт о "российских деньгах" в эстонском Danske Bank

Через эстонский Danske Bank в 2013 году перевели $30 млрд из России и СНГ, пишет FT. В эфире радио Sputnik профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что в этих цифрах нет ничего скандального, и объяснил, почему.

Сумма переведенных "российских денег" через обвиняемое в отмывании эстонское отделение Danske Bank в 2013 году составила рекордные 30 млрд долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

"Объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 году рекорда, составив около 80 тысяч операций на сумму примерно 30 млрд долларов", – сообщает газета.

Отмечается, что подобный объем денег является слишком большим для маленького банка. При этом, как пишет газета, не все транзакции являются подозрительными. Банк намерен более детально заняться изучением дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг ранее сообщила, что 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, через которую прошло около 13 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ Юрий Юденков прокомментировал публикацию FT, отметив, что перевод денег – обычная банковская практика.

"Ничего удивительного нет. Почему бы деньги не могли пройти? В 2013 году юридическая фирма открывает счет в эстонском банке по какому-либо контракту, юридический адрес этой фирмы в Эстонии получает товар или деньги, в дальнейшем заключает следующий договор, и деньги ушли дальше – в оплату каких-то других услуг или товаров. То есть это нормальная банковская практика. В чем скандал? Деньги выводились через прибалтийские банки, которые к нам близки, среди учредителей прибалтийских банков были бывшие российские бизнесмены. В том, что по счету прошли 30 млрд долларов, нет ничего скандального. ЦБ наверняка контролировал все эти процессы, поскольку движение денег по корсчету банка заметно. Такие суммы не могли пройти мимо корсчета. Удивительно, почему вдруг, спустя пять лет, об этом заговорили – вот это удивительно. Просто кому-то сейчас понадобилось устроить "рябь на воде". Я никакого скандала не вижу", – сказал Юрий Юденков.

Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный – возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выборы в 2016 году, если Вашингтон в ответ допросит представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.