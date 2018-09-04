Мнение: США пытаются найти "компромиссный ход" в Сирии

Трамп предостерег Россию от "серьезной гуманитарной ошибки" в Сирии. Какие выводы можно сделать из этого заявления, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Станислав Тарасов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы "большой гуманитарной ошибкой", и призвал не допустить этого.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!" – написал Трамп в Twitter.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп даст такое распоряжение. Утверждается, что американские вооруженные силы "готовы дать очень быстрый ответ" в случае химатаки в стране.

Угрозы США нанести удар по Сирии в связи с надуманными предлогами о якобы имеющихся планах Дамаска применить химоружие не повлияют на планы армии страны освободить провинцию Идлиб от террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава МИД Сирии Валид Муаллем. По его словам, утверждения США о планах химатаки являются лишь оправданием для возможного удара по Сирии.

"Мы, народ и руководство Сирии, хотели бы завершения конфликта сегодня, но вмешательство западных стран во главе с США затрудняет это", – отметил Муаллем.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов полагает, что и руководство США в этой ситуации готово пойти на компромисс.

"По всем признакам, американцы пытаются найти какой-то компромиссный ход. Известно, что сирийская армия готовится очистить Идлиб – это единственная провинция страны, которая сейчас почти полностью находится под контролем радикальных исламистов. Идут консультации между военными России, Турции и Ирана, переговоры идут и на уровне лидеров государств. В то же время Запад пытается прикрыть боевиков. Мы видим, как США концентрируют свои войска, угрожают. Но все же они не решаются на ракетный удар под тем предлогом, что якобы сирийская армия может применить химоружие. Поэтому они, как представляется, пытаются искать компромиссные решения", – сказал Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуацию, сложившуюся в Идлибе, нельзя терпеть до бесконечности – необходимо отделить вооруженную оппозицию от террористов.

"Режим прекращения огня (в Идлибе, – ред.) нарушается с завидной регулярностью. Уже больше двух месяцев из этой зоны производят обстрелы позиций сирийской армии. Оттуда даже пытаются устраивать набеги на эти позиции и оттуда запускают огромное количество беспилотников в попытке атаковать нашу военную базу в Хмеймиме", – напомнил министр, выступая перед студентами МГИМО.

"Терпеть такое положение бесконечно невозможно, мы сейчас предпринимаем активные усилия вместе с турецкими коллегами, сирийским правительством, иранцами как участниками Астанинского формата, чтобы на земле размежевать нормальных оппозиционеров вооруженных от террористов, при этом сделав так, чтобы мирные граждане не пострадали", – сказал Лавров.