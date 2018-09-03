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Аналитик: что Украина – марионетка США, подтверждать было не обязательно

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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии прощания с американским сенатором Джоном МаккейномПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что присутствие президента Украины Петра Порошенко на похоронах сенатора Джона Маккейна стало "посланием" лидеру РФ Владимиру Путину. Аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik объяснил смысл этого "послания".

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что американский сенатор Джон Маккейн, который сам занимался планированием своих похорон, оставил на церемонии прощания "послание" Владимиру Путину.

"Несомненно, не случайно, что Джон Маккейн, который спланировал каждую деталь памятной церемонии, пригласил украинского президента Петра Порошенко и поставил его рядом с Йенсом Столтенбергом, главой НАТО. Это было прощальным посланием президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками", – написала Пауэр в своем Twitter.

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Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, поблагодарив его за поддержку страны. В своем выступлении украинский президент подчеркнул, что Маккейн был "большим другом" Киева и борцом за "идеалы демократии и свободы". 

Джон Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни после долгой борьбы с раком мозга. За несколько дней до кончины он отказался продолжать лечение. 

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik прокомментировал высказывание бывшего постпреда США при ООН. 

"Это лишняя попытка показать то, что все и так понимают: что Украина является марионеткой США. Можно ли себе представить, чтобы, например, российский президент поехал на похороны депутата или сенатора какой-то другой страны, с которым лично он даже не очень хорошо знаком? Кстати, был ли Маккейн другом для Украины – это большой-большой вопрос. Наверное, даже сами украинцы дадут на него отрицательный ответ", – полагает Руслан Осташко. 

По его мнению, присутствие президента Украины на похоронах сенатора Маккейна имеет значение главным образом для самого Петра Порошенко. 

"Заявление о том, что это "послание Путину" – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Санкции не работают, Трамп как был для либеральных американских СМИ "агентом Москвы", так и остается – во всяком случае, в их воспаленной фантазии. И это  (присутствие Петра Порошенко на похоронах сенатора Маккейна, – ред.) имеет значение главным образом для Украины, а точнее – для президента Порошенко, который попытается использовать это событие для своей будущей президентской кампании. Больше в этом нет никакого смысла", – считает Руслан Осташко.    

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Политики по всему миру выразили соболезнования в связи с кончиной Маккейна. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "глубоко опечален" смертью "великого американского патриота и большого сторонника Израиля". Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сенатора "солдатом и атлантистом", которого будут помнить на родине и в Европе как "смелого и решительного сторонника" альянса.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Маккейн символизировал собой "ярое противодействие" России. "Маккейн действительно символизировал собой ярое противодействие нашей страны, делал это убежденно. В этом смысле это вызывало уважение. Врага уважают, несомненно, мы уважаем всех своих противников. Мы считаем, что это люди, облеченные большой властью, широкими возможностями. Но от этого осознания мы только внутренне собираемся сами", – сказал Рябков.

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