"Вызывающе наглый теракт". Политолог об убийстве Захарченко

На месте взрыва в кафе Сепар в Донецке

На месте взрыва в кафе Сепар в Донецке

В правительстве самопровозглашенной ДНР раскрыли подробности убийства главы республики Александра Захарченко – он умер от ранения в голову. Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik поделилась своим взглядом на ситуацию.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко скончался в результате ранения в голову, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

"Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение несовместимо с жизнью", – сказал собеседник агентства.

Советник Захарченко Александр Казаков в разговоре с РИА Новости подтвердил, что взрыв в кафе был терактом.

"Это был взрыв. Закладка (взрывного устройства – ред.) готовилась целенаправленно, Захарченко погиб, вице-премьер Александр Тимофеев в тяжелом состоянии в больнице", – сказал Казаков.

Он уточнил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.

В связи со взрывом и гибелью руководителя республики Донецк закрыт для въезда и выезда.

"Обстановка на линии соприкосновения спокойная", – сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Сообщается, что вечером пройдет экстренное заседание Совета министров республики. На нем определят, кто будет исполнять обязанности главы ДНР.

Республиканская генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "теракт". "Проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия", – сказал представитель ведомства.

Как сообщил советник Захарченко Александр Казаков, подозреваемые в убийстве лидера ДНР уже задержаны.

"На текущий момент в республике введено чрезвычайное положение, границы закрыты, уже задержаны подозреваемые в совершении этого теракта", – сказал Казаков в эфире "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik назвала убийство Александра Захарченко вызывающе наглым терактом.

"На мой взгляд, это совершили украинские диверсанты. Эти люди перешли все возможные пределы, зашли за черту, за которой игры в перемирие невозможны. За ежедневной гибелью мирных людей последовал такой вызывающе наглый теракт. Ответ должен быть жесткий", – сказала Наталья Макеева.

Ранее в пятницу стало известно о взрыве в кафе "Сепар", расположенном в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР. Сообщалось, что в результате погиб один человек, трое получили ранения. Позже в руководстве республики сообщили, что погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

В Москве считают убийство главы ДНР Александра Захарченко терактом – не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.