"Прикрытие и поддержка". Военный эксперт о целях учений в Средиземноморье

Минобороны РФ проведет масштабные военные учения Военно-морского флота и Военно-космических сил в Средиземном море. В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин высказал мнение, что учения смогут решить сразу несколько задач.

В средиземноморских учениях Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России задействуют 26 кораблей и 34 летательных аппарата, сообщил на брифинге главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, который будет руководить маневрами.

Мероприятие пройдет с 1 по 8 сентября. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.

"Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота", – сказал Королев.

По его словам, в рамках учений пройдут полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолетов Су-30СМ морской авиации.

Он добавил, что предстоит отработать задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также провести практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Также Королев сообщил, что в целях неукоснительного выполнения норм международного права и обеспечения безопасности районы проведения учений заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства.

В эфире радио Sputnik аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что учения смогут решить сразу несколько задач.

"Учения призваны не только повысить слаженность российских военных сил и средств в Средиземноморье. Это еще и своеобразное послание нашим западным партнерам о том, что Россия в курсе подготовительных мероприятий по удару по Сирии, который готовится после операции под фальшивым "флагом" в Идлибе, о чем уже неоднократно предупреждал и МИД РФ, и Минобороны. Россия показывает, что эти планы не останутся без внимания. С другой стороны, эти корабли и самолеты могут быть использованы для непосредственной поддержки наступления сирийских войск в Идлибе. Это может быть связано, например, с ударами по логистической структуре боевиков "Джебхат-ан-Нусры"* и связанных с ней группировок. То есть несколько задач, которые эти учения могут решить в Сирии: это и прикрытие, и поддержка сирийской армии", – сказал Борис Рожин.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые периодически совершают атаки на позиции сирийских войск.

Ранее в Минобороны РФ предупредили о готовящейся в Сирии провокации, которая станет поводом для нанесения США, Британией и Францией ударов по объектам правительственных сил.

В понедельник, 27 августа, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части республики. Кроме того, по данным российской стороны, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-земля".

*Террористическая организация, запрещенная в России