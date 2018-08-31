"Право – на помойку". Эксперт объяснил смысл призыва США по Азовскому морю

Посольство России в США призвало американские власти прекратить вступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных", говорится в заявлении диппредставительства в ответ на призыв Госдепа к РФ "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе.
"Госдеп в лице официального представителя Хизер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого", – заявили в посольстве.
Представитель Госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что "Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе". Она отметила, что "Россия задержала с апреля сотни коммерческих судов и остановила, по меньшей мере, 16 судов, которые пытались достичь украинских портов". В госдепартаменте полагают, что это мешает морскому транзиту и представляет собой дополнительные примеры кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того, Госдеп обвинил Москву в нарушении международных норм.
Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США везде считают себя хозяевами, и воспринимают Азовское море как сферу своих интересов.
"Дело в том, что США, особенно после распада СССР, пришли к убеждению, что есть глобальный мир, в котором США являются ведущей страной. И все, что происходит на земном шаре, входит в сферу интересов Соединенных Штатов. Поэтому Азовское море или какая-нибудь река Миссисипи – для США разницы никакой нет. И в этом смысле Россия воспринимается ими грубым нарушителем их интересов, когда пытается что-то делать в Азовском море", – сказал Юрий Почта.
По его мнению, по сути, Вашингтон своими призывами к Москве пытается заставить ее отказаться от выполнения норм международного права.
"Смысл призыва со стороны США – мол, прекратите защищать свой суверенитет, прекратите выполнять нормы международного права, касающиеся прохода судов по нейтральным водам, и соглашение о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива Россией и Украиной. То есть, по мнению США, это надо выбросить на помойку. Международное право, когда США в нем не заинтересованы, просто автоматически перестает действовать. Ведь призыв со стороны США к России – это же не предложение обсудить, выяснить мотивы. Нет, это ультиматум – мы требуем, чтобы вы немедленно прекратили, потому что мы имеем право на все", – заключил политолог.
Киев обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море – в блокировании заходов судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они простаивают, а их владельцы несут потери. Украинская сторона утверждает, что задержано уже более 150 украинских судов.
В свою очередь, крымское погрануправление ФСБ неоднократно отмечало, что проверки иностранных судов проводятся в полном соответствии с международным морским правом, и у судовладельцев нет замечаний и претензий.
Во вторник, 28 августа, в Киеве сообщили, что планируется усилить группировку кораблей в Азовском море.