"Право – на помойку". Эксперт объяснил смысл призыва США по Азовскому морю

Посольство России в США ответило на призыв Госдепа "не преследовать украинские суда в Азовском море". Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что стоит за призывом США.

Посольство России в США призвало американские власти прекратить вступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных", говорится в заявлении диппредставительства в ответ на призыв Госдепа к РФ "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе.

"Госдеп в лице официального представителя Хизер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого", – заявили в посольстве.

При этом, как отмечается, американская сторона не упоминает о захвате российского траулера "Норд" украинскими пограничниками и о блокировании украинскими силовиками в порту Херсона российского танкера "Механик Погодин".

Представитель Госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что "Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе". Она отметила, что "Россия задержала с апреля сотни коммерческих судов и остановила, по меньшей мере, 16 судов, которые пытались достичь украинских портов". В госдепартаменте полагают, что это мешает морскому транзиту и представляет собой дополнительные примеры кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того, Госдеп обвинил Москву в нарушении международных норм.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США везде считают себя хозяевами, и воспринимают Азовское море как сферу своих интересов.

"Дело в том, что США, особенно после распада СССР, пришли к убеждению, что есть глобальный мир, в котором США являются ведущей страной. И все, что происходит на земном шаре, входит в сферу интересов Соединенных Штатов. Поэтому Азовское море или какая-нибудь река Миссисипи – для США разницы никакой нет. И в этом смысле Россия воспринимается ими грубым нарушителем их интересов, когда пытается что-то делать в Азовском море", – сказал Юрий Почта.

По его мнению, по сути, Вашингтон своими призывами к Москве пытается заставить ее отказаться от выполнения норм международного права.

"Смысл призыва со стороны США – мол, прекратите защищать свой суверенитет, прекратите выполнять нормы международного права, касающиеся прохода судов по нейтральным водам, и соглашение о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива Россией и Украиной. То есть, по мнению США, это надо выбросить на помойку. Международное право, когда США в нем не заинтересованы, просто автоматически перестает действовать. Ведь призыв со стороны США к России – это же не предложение обсудить, выяснить мотивы. Нет, это ультиматум – мы требуем, чтобы вы немедленно прекратили, потому что мы имеем право на все", – заключил политолог.

Киев обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море – в блокировании заходов судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они простаивают, а их владельцы несут потери. Украинская сторона утверждает, что задержано уже более 150 украинских судов.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла при этом, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

В свою очередь, крымское погрануправление ФСБ неоднократно отмечало, что проверки иностранных судов проводятся в полном соответствии с международным морским правом, и у судовладельцев нет замечаний и претензий.

Во вторник, 28 августа, в Киеве сообщили, что планируется усилить группировку кораблей в Азовском море.