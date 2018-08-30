Военный эксперт: угрозы США в адрес Индии – "истерика и бандитский подход"

США пригрозили Индии санкциями за покупку оружия у России. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал действия американцев.

США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и допускают введение ограничительных мер в связи с этими планами, заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

Выступая в Вашингтоне, он рассказал, что не может гарантировать Индии, что закон о санкциях CAATSA обойдет эти планы стороной.

"Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под санкции – ред.), что будет сделано исключение. Это решение должен будет сделать президент (США – ред.), если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала… Не могу сказать вам, что исключение будет сделано", – отметил Шривер.

Он отдельно упомянул обеспокоенность планами Индии приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400. При этом заявил, что США в целом признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

"Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России – демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами", – сказал Шривер.

Согласно санкционному закону CAATSA, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, хотя Пентагон может предоставлять исключения для отдельных стран. Госдепартамент утверждал ранее, что уже убедил ряд стран отказаться от оборонных контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин оценил действия американцев.

"Что касается действий США в отношении стран, которые собираются покупать эффективное российское оружие, то здесь мы сталкиваемся с полным беспределом. Они действуют как бандиты, которые врываются на рынок и бросают товар в грязь. Сегодня американское оружие, прежде всего системы ПРО, неконкурентоспособно по сравнению с российским. Поэтому американцы действуют жестко – сразу угрожают Индии санкциями. Но такой подход – бандитский. Тем более что американцы собираются не позволить Индии (как и Турции, и другим странам) закупать оборонительное оружие. Пентагон прекрасно понимает, что если у стран будут С-400, то США будет проблематично оказывать на них военное давление. Отсюда такая истерика. Думаю, страны, которые заботятся о своей национальной безопасности, должны ориентироваться на качество продукции оборонного характера, а не на угрозы той или иной страны", – сказал Александр Жилин.

Новейшая зенитная ракетная система большой дальности С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов.

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" (а также фрегатов проекта 11356) в октябре 2016 года.

По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 млрд долларов. Позднее Россия пошла на уступки и снизила цену на ЗРК. Поставки С-400 могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца года.