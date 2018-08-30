Военный эксперт: угрозы США в адрес Индии – "истерика и бандитский подход"

США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и допускают введение ограничительных мер в связи с этими планами, заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.
"Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под санкции – ред.), что будет сделано исключение. Это решение должен будет сделать президент (США – ред.), если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала… Не могу сказать вам, что исключение будет сделано", – отметил Шривер.
Он отдельно упомянул обеспокоенность планами Индии приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400. При этом заявил, что США в целом признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.
"Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России – демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами", – сказал Шривер.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин оценил действия американцев.
"Что касается действий США в отношении стран, которые собираются покупать эффективное российское оружие, то здесь мы сталкиваемся с полным беспределом. Они действуют как бандиты, которые врываются на рынок и бросают товар в грязь. Сегодня американское оружие, прежде всего системы ПРО, неконкурентоспособно по сравнению с российским. Поэтому американцы действуют жестко – сразу угрожают Индии санкциями. Но такой подход – бандитский. Тем более что американцы собираются не позволить Индии (как и Турции, и другим странам) закупать оборонительное оружие. Пентагон прекрасно понимает, что если у стран будут С-400, то США будет проблематично оказывать на них военное давление. Отсюда такая истерика. Думаю, страны, которые заботятся о своей национальной безопасности, должны ориентироваться на качество продукции оборонного характера, а не на угрозы той или иной страны", – сказал Александр Жилин.
Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" (а также фрегатов проекта 11356) в октябре 2016 года.
По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 млрд долларов. Позднее Россия пошла на уступки и снизила цену на ЗРК. Поставки С-400 могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца года.