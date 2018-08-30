Политолог о новых санкциях: действия Киева похожи на помешательство

Украина подготовила новые санкции в отношении России из-за Крымского моста. В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков назвал позицию Киева "лилипутской" на фоне Гулливера.

Правительство Украины подготовило новые санкции против России из-за Крымского моста, сообщает пресс-служба украинского Министерства по делам неподконтрольных территорий.

Новый санкционный пакет коснется 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив, среди которых "Стройгазмонтаж", "Мостотрест", "СГМ-Мост", "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" и "Портгидрострой".

Предлагаемые украинским правительством меры призваны "ограничить или прекратить экономические отношения (этих компаний – ред.) со странами Евросоюза и США".

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев готовит "неприятные сюрпризы" для российской делегации во время заседания Генассамблеи. По его словам, они будут касаться Крыма и Донбасса.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков высказал мнение, что действия Украины уже похожи на помешательство.

"Это, как в песне Высоцкого (про Канатчикову дачу): "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"… Действия Украины, как пляски лилипутов на фоне глобальных исторических процессов: им хочется быть причастными, хочется быть заметными. Но это одна история. Есть и другая – это выборы. Нынешней украинской власти, (президенту Украины Петру) Порошенко нечего "продать", кроме русофобии. И здесь они действуют по принципу: назло бабушке отморожу уши. Потому что все беды Украины – от этой русофобской позиции. Украинская промышленность была завязана на Россию, на дешевый газ из России. Но теперь этот источник доходов перерезан, а публичная задача, которую решает Украина, развивая антироссийскую тему, практически уничтожила всю промышленность. При том разрыве экономических связей, который уже произошел, трудно ожидать от Украины каких-то существенных "сюрпризов", заметных для России. Это какая-то лилипутская позиция и блеф", – сказал Леонид Крутаков.