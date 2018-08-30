Эксперт рассказал, почему Трамп разрешил обходить квоты на импорт металлов

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые позволяют обходить квоты на поставку металлов в США. В эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень объяснил, с чем может быть связано такое послабление.

Президент США Дональд Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот на поставку стали и алюминия в страну. В частности, министр торговли США по согласованию с главами госдепартамента, Минфина, Минобороны и рядом других чиновников получает право предоставлять исключение из квот на поставку изделий из стали или алюминия по ряду позиций так называемой Гармонизированной тарифной сетки США (по сути – товарной номенклатуры для таможенных целей).

Упомянутые позиции относятся к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки облагаться не будут.

Американские покупатели могут попросить о предоставлении исключения из квоты, только если не могут обеспечить свои потребности за счет закупок у производителей в США.

В эфире радио Sputnik публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень объяснил, с чем может быть связано такое послабление.

"Пошлины были утверждены по отношению ко всему миру. В качестве причины называлось то, что США хотят расширить свое производство стали и алюминия. Это стало первоисточником пошлинной войны. Но, по всей вероятности, здравый смысл возобладал. Трамп понимает, что есть какой-то предел, и, по всей видимости, не хочет находиться в состоянии пошлинной войны со всем миром. Бразилия, Аргентина, Южная Корея пока не вводили симметричные контрмеры. Поэтому для тех стран, которые сделали паузу и проявили, с точки зрения США, большую сдержанность по отношению к ответным мерам, стало возможно послабление. И, по всей вероятности, ценообразование по стали и алюминию с этими странами в большей степени устраивает США, чем при импорте из других стран. Поэтому и принято такое решение. Трамп проявляет некую гибкость и способность лавировать на этом этапе при всей жесткости своей позиции", – сказал Евгений Бень.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию – 25% для стали и 10% для алюминия. В августе на фоне ухудшения отношений с Анкарой Вашингтон поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции до 20% и 50% соответственно.

В ответ ряд стран объявил о собственных мерах. Китай ввел пошлины на американскую сельхозпродукцию. Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин, от 25% до 40%, в отношении ряда американских товаров, в частности это касается отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.