Автоэксперт: автомобили Aurus интерес, безусловно, вызывают

На Московском автосалоне представили российские люксовые автомобили Aurus. Автомобильный эксперт Илья Межибовский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этот может стать вполне успешным.

На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" – Aurus.

Бренд создали на основе проекта машин для первых лиц государства ("Кортеж") на единой модульной платформе. В проекте – лимузин, седан и минивэн. Автомобили уже служат в гараже особого назначения ФСО, а также используются в поездках первого лица государства.

Предварительно, они будут стоить от 10 млн рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.

В следующем году выпустят порядка 120 машин, из них 50 придется на основного заказчика.

При этом заключать контракты на покупку Aurus начнут в сентябре.

Гендиректор Aurus Франц Хильгерт рассказал, что бренд уже подписал соглашения о намерениях с московскими дилерами "Авилон" и "Панавто".

"Бренд Aurus станет глобальным, это значит, что мы будем продавать машины Aurus не только в России, но во всем мире. Мы начнем продажи в январе 2019 года сначала в России, а затем и на экспорт в шесть мировых регионов", – сказал Хильгерт.

"Сегодня мы подписали соглашение о намерениях с двумя дилерами в Москве. Мы будем работать с "Авилоном" и "Панавто"", – добавил он.

По словам Хильгерта, к 2021 году у Aurus будет новая структура, и компания будет готова увеличить производство до 5 тысяч машин в год, чтобы удовлетворить глобальный спрос на эти машины.

Автомобильный эксперт, шеф-редактор телеканала Drive Илья Межибовский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что данный проект может стать вполне успешным.

"Премьера вполне ожидаемая. При этом новые российские бренды – это история неординарная. За последние несколько лет, на моей памяти, пытались создать два серьезных абсолютно новых российских бренда, и обе эти попытки закончились плачевно – это "Ё-мобиль" и "Маруся". Сейчас же, исходя из параметров проекта, это может сработать. И если эти машины будут производиться серийно и в достаточно больших количествах, то это, несомненно, будет очень серьезным событием. Что касается спроса на эти автомобили, прежде всего, это будут, скорее всего, госзаказы. А дальше уже в зависимости от цен и комплектаций будет понятно, кто сможет себе позволить такие автомобили. Но в принципе эти автомобили интерес, безусловно, вызывают", – сказал Илья Межибовский.