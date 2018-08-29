Военный политолог: США хотят "вырвать часть неба" у Сирии

Пентагон готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых городах в северной части Сирии, сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-эз-Зор Файеза Аль-Эсмера.
"Следующим шагом США станет создание в регионе системы противоракетной обороны, которая должна считаться частью долгосрочного плана Вашингтона по созданию хаоса в регионе", – заявил изданию Аль-Эсмер. По его словам, США планируют установить системы в городах Эль-Хасаке и Рмейлян.
Также сообщается, что США создают бесполетную зону на севере Сирии и размещают радиолокационные системы на территории в 26 тысяч квадратных километров, занятой курдской партией "Демократический союз" (PYD), к востоку от Евфрата.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин предположил дальнейшее развитие событий.
"США целенаправленно, поступательно дестабилизируют ситуацию в Сирии. В настоящее время они хотели бы разрушить государственность – военные начинают это делать, создавая систему ПРО, которая должна им обеспечить некую беспилотную зону от Манбиджа до Дейр-эз-Зора. Всем уже становится понятно, что сопротивление сломлено, правительственные войска готовы в ближайшее время полностью зачистить территорию Сирии от боевиков террористических организаций. Однако теперь проявляется сущность США, которым нужна, прежде всего, дестабилизация для смены политического режима в Сирии. Они все-таки продолжают настаивать на уходе Башара Асада и делают для этого все возможное. Эта беспилотная зона – это попытка вырвать часть неба, а затем и часть территории, где возможно создание квазигосударства и разрушение сирийской государственности в целом", – сказал Андрей Кошкин.