Военный политолог: США хотят "вырвать часть неба" у Сирии

США планируют развернуть систему ПРО на севере Сирии, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин предположил дальнейшее развитие событий, отметив, что США поступательно дестабилизируют ситуацию в САР.

Пентагон готовится развернуть систему противоракетной обороны в некоторых городах в северной части Сирии, сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-эз-Зор Файеза Аль-Эсмера.

По данным издания, США уже установили три усовершенствованные радиолокационные системы в сирийских районах Таль Байдар, Кобани (Айн-эль-Араб) и Саррин, а также развернули 13 портативных и стационарных радарных систем для наблюдения и разведки.

"Следующим шагом США станет создание в регионе системы противоракетной обороны, которая должна считаться частью долгосрочного плана Вашингтона по созданию хаоса в регионе", – заявил изданию Аль-Эсмер. По его словам, США планируют установить системы в городах Эль-Хасаке и Рмейлян.

Также сообщается, что США создают бесполетную зону на севере Сирии и размещают радиолокационные системы на территории в 26 тысяч квадратных километров, занятой курдской партией "Демократический союз" (PYD), к востоку от Евфрата.

Аль-Эсмер отметил, что эти шаги показывают намерение администрации США усилить присутствие в Сирии, одновременно предоставляя помощь запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По его словам, радиолокационные системы будут использоваться для наблюдения за воздушными и наземными операциями Турции на границе. Военные самолеты США будут наиболее активны в регионах Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор, и полученная там информация будет передаваться ВВС для создания "защитного экрана", считает Аль-Эсмер. Он добавил, что все эти шаги делаются для того, чтобы "запугать" Турцию, Россию и Иран.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин предположил дальнейшее развитие событий.

"США целенаправленно, поступательно дестабилизируют ситуацию в Сирии. В настоящее время они хотели бы разрушить государственность – военные начинают это делать, создавая систему ПРО, которая должна им обеспечить некую беспилотную зону от Манбиджа до Дейр-эз-Зора. Всем уже становится понятно, что сопротивление сломлено, правительственные войска готовы в ближайшее время полностью зачистить территорию Сирии от боевиков террористических организаций. Однако теперь проявляется сущность США, которым нужна, прежде всего, дестабилизация для смены политического режима в Сирии. Они все-таки продолжают настаивать на уходе Башара Асада и делают для этого все возможное. Эта беспилотная зона – это попытка вырвать часть неба, а затем и часть территории, где возможно создание квазигосударства и разрушение сирийской государственности в целом", – сказал Андрей Кошкин.