"Страшный сон для США и НАТО". Военный эксперт об учениях "Восток-2018"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о крупнейших с 1981 года военных учениях. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил ряд особенностей этих учений, обратив внимание, что в них также примут участие подразделения Китая и Монголии.

Без малого 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников привлекут к маневрам "Восток-2018", которые станут крупнейшими в России со знаменитых учений "Запад-81".

Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с журналистами во вторник.

По его словам, таких масштабных маневров не было в России с 1981 года. "Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", – сказал Шойгу.

"Представьте себе, что одновременно в движении, в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники – это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", – отметил глава Минобороны.

По его словам, маневры начинаются традиционно с большой серии подготовительных мероприятий – около 15 специальных учений по обеспечению войск. Преддверием учений стала объявленная верховным главнокомандующим внезапная проверка боеготовности, которая, по словам Шойгу, стала "хорошей практикой в нашей жизни и работе".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал, чем, в первую очередь, будут отличаться эти учения от учений 1981 года.

"У этих учений несколько особенностей. Во-первых, как это уже заметил министр обороны России Сергей Шойгу, это будут самые масштабные учения со времен советских стратегических учений – "Запад-81". Тогда личного состава было задействовано порядка 100 тысяч человек, то есть в три раза меньше, чем ожидается сейчас. То есть первая особенность – это небывалый масштаб этих учений. Вторая особенность заключается в пространстве, на котором будут разыгрываться эти учения, ведь в них примут участие военные Центрального и Восточного округов. Кроме того, будут задействованы все силы ВДВ, транспортная и дальняя авиация", – сказал Виктор Баранец.

Он обратил внимание, что в данных учениях будут также участвовать военные из Китая.

"Еще одна особенность – то, чего больше всего боятся в Пентагоне и штаб-квартире НАТО в Брюсселе – это то, что в этих учениях примут участие КНР и несколько подразделений Монголии. И для США, и для НАТО это как страшный сон – военное сотрудничество России и Китая. Ведь можно сказать, что наше партнерство с Китаем из декларативной фазы все больше переходит в практическую – и россияне, и китайцы, и монголы будут плечом к плечу отрабатывать стратегические задачи, и, естественно, будут отрабатываться задачи по совместному отражению военных угроз", – отметил Виктор Барнец.

По мнению военного эксперта, учения "Восток-2018" станут, ко всему прочему, определенным месседжем НАТО.

"Кроме того, особенностью является то, что эти учения проводятся не на западном направлении, где НАТО в последние годы "стахановскими" темпами формирует новые подразделения, новые части, авиационные группы и т.д. около наших границ. Мы же проводим эти учения на востоке, поэтому это еще и определенного рода месседж – что мы не собираемся с помощью этих учений усиливать лобовое противостояние с НАТО. Ну и последняя, самая главная особенность – они (учения – ред.) не декларируют отражение удара какой-то крупной державы, как это обычно делают США и НАТО, когда проводят свои учения в Европе. Эти учения направлены лишь на отработку координации международной стратегической группировки – я имею в виду и российскую, и китайскую", – сказал военный эксперт.

Подводя итог, он выразил мнение, что данные учения покажут – в мире есть силы, которые могут противостоять глобальным устремлениям США и НАТО.

"Таким образом, я думаю, что сейчас и для Пентагона, и для НАТО происходит то, чего они меньше всего ожидали и больше всего боялись. Потому что те же американские адмиралы в последнее время постоянно говорят, что самую страшную угрозу для США и НАТО представляет российско-китайский оборонительный союз. И мне также кажется, что этот союз, который формируется, это серьезный фактор, который наверняка покажет миру, что кроме США на "земном шарике" есть силы, готовые противостоять американо-натовским глобальным устремлениям", – заключил Виктор Баранец.

Маневры "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил, они получили международный статус. В учениях примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также (на одном из этапов) подразделения Китая и Монголии.