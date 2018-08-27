Политолог: корабль под названием "Украина" плывет в тартарары

Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил РФ в "провоцировании бунтов". В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что это заявление можно отчасти считать оправданным: бунты возможны, но их причина – не Россия.

Россия создает экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать народные бунты. Об этом в эфире телеканала "Еспрессо" заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. По его словам, Россия "реализует стратегию хаоса" в Азовском море.

"Мы должны понимать, что в этих портах работают до 5 тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в этом направлении", – пояснил Гайдук. Ситуацию осложняет тот факт, что Мариуполь находится недалеко от Донбасса, добавил он.

"Только представьте, на востоке от Мариуполя находится "нулевка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее", – отметил Гайдук.

Ранее бывший командующий ВМС Украины заявлял о необходимости минирования Азовского моря. По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что заявление Гайдука о возможных народных бунтах можно отчасти считать оправданным.

"Гайдук действует в привычном для украинских политических деятелей антироссийском ключе. Наверное, экс-глава ВМС Украины просто привлекает внимание к своей собственной персоне. Возможно, он желает участвовать в предстоящих выборах народных депутатов Украины, именно поэтому пытается запомниться в украинском медиапространстве. При этом бунты на Украине возможны лишь из-за губительной политики киевских властей – корабль под названием "Украина" плывет в какие-то тартарары, несется в самоубийственном пике, напрочь самоуничтожаясь. Но в его заявлении есть здравое зерно. Это утверждение, что на Украине могут возникнуть народные бунты. Я, кстати, этого не исключаю. Украинская власть и такие люди, как Гайдук, могут довести до этого. В этом плане его заявление оправданно", – сказал Иван Мезюхо.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом.

На фоне задержания "Норда" командование Черноморского флота ВМФ РФ заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей. Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проходят в соответствии с международным морским правом.

В Киеве утверждают, что в результате этих действий суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск, а украинские судовладельцы терпят убытки в сотни миллионов гривен.