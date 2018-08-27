РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: корабль под названием "Украина" плывет в тартарары

(обновлено: 15:56 27.08.2018)
0960
© РИА Новости / А. МолчалинПерейти в фотобанкБердянский морской портБердянский морской порт
© РИА Новости / А. Молчалин
Перейти в фотобанк
Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил РФ в "провоцировании бунтов". В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что это заявление можно отчасти считать оправданным: бунты возможны, но их причина – не Россия.

Россия создает экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать народные бунты. Об этом в эфире телеканала "Еспрессо" заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. По его словам, Россия "реализует стратегию хаоса" в Азовском море.

Ситуация в Мариуполе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эксперт об обвинении РФ в подготовке бунтов на Украине: все с ног на голову

"Мы должны понимать, что в этих портах работают до 5 тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в этом направлении", – пояснил Гайдук. Ситуацию осложняет тот факт, что Мариуполь находится недалеко от Донбасса, добавил он.

"Только представьте, на востоке от Мариуполя находится "нулевка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее", – отметил Гайдук.

Украинский военнослужащий во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
"А лисички взяли спички". В Киеве предложили заминировать Азовское море

Ранее бывший командующий ВМС Украины заявлял о необходимости минирования Азовского моря. По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что заявление Гайдука о возможных народных бунтах можно отчасти считать оправданным.

"Гайдук действует в привычном для украинских политических деятелей антироссийском ключе. Наверное, экс-глава ВМС Украины просто привлекает внимание к своей собственной персоне. Возможно, он желает участвовать в предстоящих выборах народных депутатов Украины, именно поэтому пытается запомниться в украинском медиапространстве. При этом бунты на Украине возможны лишь из-за губительной политики киевских властей – корабль под названием "Украина" плывет в какие-то тартарары, несется в самоубийственном пике, напрочь самоуничтожаясь. Но в его заявлении есть здравое зерно. Это утверждение, что на Украине могут возникнуть народные бунты. Я, кстати, этого не исключаю. Украинская власть и такие люди, как Гайдук, могут довести до этого. В этом плане его заявление оправданно", – сказал Иван Мезюхо. 

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом.

Люди ловят рыбу на пирсе в порту Мариуполя
© REUTERS / Yannis Behrakis
"Саднящая реакция". Политолог об обвинениях Киевом РФ в блокировании портов

На фоне задержания "Норда" командование Черноморского флота ВМФ РФ заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей. Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проходят в соответствии с международным морским правом.

В Киеве утверждают, что в результате этих действий суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск, а украинские судовладельцы терпят убытки в сотни миллионов гривен.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена