Эксперт: Германия в отношениях с США делает "ставку на самостоятельность"

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о намерении пересмотреть отношения с США. Политический аналитик Александр Шпунт в эфире радио Sputnik рассказал, чем, по его мнению, вызвано это намерение.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что представит новую внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США, сообщает агентство dpa.

Для продвижения новой стратегии Маас намерен воспользоваться стартующим с 3 октября годом Германии в США. "Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично", — сказал на мероприятии по случаю начала года Германии в США.

Ранее Маас в своей статье, опубликованной в газете Handelsblatt, отметил, что США и Европа в течение многих лет постепенно отдаляются друг от друга, а общность интересов и ценностей постепенно сходит на нет. Глава МИД заявил, что процесс нормализации взаимоотношений с Востоком начался еще до прихода к власти в США Дональда Трампа, и высказался против стратегии, предполагающей, что Европе просто следует дождаться смены власти в Соединенных Штатах.

За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики назвал создание сильной и независимой Европы. При этом он отметил, что там, где США пересекают красную линию, объединенная Европа должна выставлять противовес.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт прокомментировал это заявление.

"Мы видим, что эти отношения пересматриваются, прежде всего, со стороны США, инициатива – на американской стороне. В политическом плане мы соотносим Германию и США, но экономика флагмана Европы – это чуть меньше, чем экономика одного штата США, Калифорнии. Поэтому, прежде всего, Европа реагирует на активные действия (президента США Дональда) Трампа, и понимает, что ей будет очень сложно, если Америка и дальше будет использовать в конкурентной борьбе свое политическое влияние, чтобы нанести своему оппоненту (Европе) очень серьезный ущерб. Поэтому это ставка на большую самостоятельность, автономию по отношению к США", — сказал Александр Шпунт в эфире радио Sputnik.

Отношения между США и ЕС обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза. ЕС с 7 августа ввел в силу законодательство, отменяющее на его территории действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. В ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в размере 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

