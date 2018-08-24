Эксперт: идея о "самозащите" граждан Латвии в случае войны вызывает смех

Минобороны Латвии предложило гражданам страны самостоятельно защищаться в случае начала военного конфликта. В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев рассказал, на что, по его мнению, рассчитана инициатива.

Жители Латвии в случае начала кризиса или военного конфликта должны самостоятельно защищать самих себя, говорится в проекте доклада национального министерства обороны, опубликованном на сайте правительства страны.

В документе отмечается, что государство не в состоянии обеспечить безопасность всех граждан в случае войны. И хотя правительство, по мнению авторов доклада, должно предложить некие "модели самоорганизации", основной задачей латвийских граждан останется умение организоваться самостоятельно.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал идею Минобороны Латвии.

"Это вызывает просто смех. И у жителей Латвии тоже. Власти все время говорят о том, что Россия якобы угрожает и может в течение получаса занять все основные позиции, оккупировать Латвию. Но основная часть людей понимает, что ни о какой российской угрозе речи нет, здесь расчет на европейское сообщество. Латвия, как и Литва, и Эстония – члены Североатлантического блока. И помощь, которую может предоставить НАТО, достаточно существенна. Все прекрасно понимают, что вся система внутренней и внешней национальной безопасности отдана НАТО, поэтому свои вооруженные силы слабенькие. Здесь же расчет на то, что эта информация попадет на стол европейским чиновникам. То есть, когда Минобороны говорит "защищайтесь сами", оно исходит, прежде всего, из того, какой это получит резонанс", — сказал Александр Гусев.

Ранее министр обороны Латвии Раймонд Бергманис заявил, что страна, возможно, продолжит увеличивать расходы на оборону, которые уже составляют 2% от ВВП. При этом республика находится на третьем месте в ЕС по темпам сокращения населения, поэтому дальнейшее увеличение бюджета на оборону, по мнению экспертов, не оправдано.