Крымский депутат: Украина превратилась в террористическую угрозу

В Раде призвали уничтожить Крымский мост через "союзников на Кавказе". Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказал мнение, что успехи полуострова невероятно раздражают киевских политиков.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста, выразив уверенность в том, что конструкция была построена исключительно для того, чтобы "закрыть, дестабилизировать и захватить" Азовское море.

"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно, через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", – заявил Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина ", не уточнив, каких именно союзников он имеет в виду.

Кроме того, депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут "высшие силы" и природная стихия.

Мосийчук неоднократно делал громкие заявления в отношении Крымского моста. Так, в мае он назвал конструкцию "вражеской инфраструктурой" и подчеркнул, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление Мосийчука.

"Это заявление демонстрирует, что украинский режим в прямом смысле слова является террористическим. Украина уже неоднократно пыталась организовать террористические акты, диверсии на территории нашей республики, которые были предотвращены спецслужбами. Мы помним и тот теракт, вследствие которого Крым был обесточен на определенное время. Любая попытка навредить, обращение к террористическим группам ставит Украину в ряд с теми главными террористическими угрозами, с которыми активно борется наша страна и весь мир. Сегодняшние успехи Крыма, открытие Крымского моста невероятно раздражают "товарищей" из соседнего государства, поэтому мы слышим очень много одиозных заявлений. Совсем скоро откроется много других инфраструктурных объектов: железнодорожная часть Крымского моста, федеральная трасса "Таврида", новые электростанции. Поэтому мне кажется, шизофрения, которая наблюдается в заявлениях украинских политиков, будет прогрессировать", – сказал Владислав Ганжара.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, на следующий день было запущено движение автотранспорта. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.