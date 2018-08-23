Эксперт по безопасности: соцсети – это оружие

В нападении подростков на полицейских в Чечне есть иностранный след, заявил глава республики Рамзан Кадыров. В эфире радио Sputnik эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, какую роль играет интернет в организации преступлений.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что группа подростков, напавших на полицейских, получила приказ из-за границы через социальные сети. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте". По его словам, в этом сейчас нет никаких сомнений.

Глава Чечни считает, что цель организаторов преступления – расколоть российское общество.

"Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманный и целенаправленный характер", – подчеркнул Кадыров. Он добавил, что у вербовщиков была цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, "чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника".

По мнению Рамзана Кадырова, боевики стремились "создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты" в Чечне.

"Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (сторонники террористической группировки "Исламское государство"* – ред.). Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет. Об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей психикой", – заявил Кадыров.

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал в эфире радио Sputnik о роли социальных сетей в организации преступлений.

"Социальные сети – это огромный и очень сильный фактор влияния. Его даже можно рассматривать в определенной степени как некое оружие социальной инженерии. Мы все помним пример "арабской весны", когда призывы выйти на площадь отдавались именно через соцсети. Поэтому исключать такой вариант развития событий нельзя. Для борьбы с этим есть законодательство, есть огромные полномочия у Роскомнадзора, много инициативных и патриотично настроенных пользователей интернета – все должны делать одно дело, выявлять такие группы или тех, кто занимается рассылкой такой информации и блокировать ее. Другого способа нет", – сказал Александр Власов.

Двадцатого августа группа молодых людей предприняла несколько попыток напасть на полицейских.

Первый инцидент произошел в городе Шали. Около 10:30 два человека, вооруженные ножами, попытались проникнуть через КПП на территорию районного отдела МВД. Они набросились на полицейских, но были уничтожены.

Примерно в то же время к полицейскому посту в селении Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и подорвал себя. При этом он остался жив, но получил тяжелые ранения, от которых на следующий день умер в больнице. Больше при взрыве никто не пострадал.

Кроме того, при въезде в Грозный, на Ханкальской улице, водитель на Mercedes попытался наехать на сотрудника ДПС. После этого объявили план "Перехват". Полицейские, чтобы остановить злоумышленников, открыли огонь по машине и нейтрализовали их.

Среди мирных жителей никто не пострадал. В Шали ранены двое полицейских, в Грозном получили травмы несколько инспекторов ДПС.

Личности нападавших установили – ими оказались жители Шалинского района не старше 18 лет. Двое из уничтоженных преступников были родными братьями.

Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь полицейских.

*Террористическая организация, запрещенная в России