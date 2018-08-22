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Политолог: восстановления отношений с Россией желают многие на Украине

(обновлено: 13:20 22.08.2018)
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© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкГрузовики на российско-украиской границеГрузовики на российско-украиской границе
© РИА Новости / Андрей Иглов
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В Раде рассказали о последствиях отказа от торговли с Россией. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, несмотря ни на что, РФ остается для Украины крупнейшим экономическим партнером.

Прекращение торговли с Россией уничтожит украинскую экономику, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина"

Он отметил, что Москва остается крупнейшим торговым партнером Киева, а торговый оборот "растет каждый месяц".

"Торговый баланс с Россией растет каждый месяц по одной простой причине, потому что свободная экономическая зона с Европой принесла нам только убытки. Если мы и здесь теряем, и здесь теряем, то нигде не находим. У нас абсолютно нулевой торговый баланс (с Европой – ред.). А как можно торговать в минус везде?", – сказал парламентарий.

Автобус, следующий по маршруту Одесса - Москва на автовокзале в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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По его прогнозу, прекращение торговли с Москвой грозит фатальными последствиями для украинской экономики.

"Нам говорят: "Надо прервать торговые отношения с Россией". Давайте прервите. Прервите, только возьмите цифры в руки и посмотрите экономическую ситуацию. Прерывание торговли с Россией чревато потерей для нас окончательно примерно еще трети валового национального продукта. При всей тупости, что вы натворили в стране, вам еще один несбалансированный шаг – и вы разрушите экономику до конца", – заключил Рабинович.

В конце июля глава Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Россией. 

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, несмотря ни на что, Россия остается для Украины крупнейшим экономическим партнером.

"Киев с 2014 года постоянно совершает различного рода антироссийские провокации и претворяет в жизнь решения, которые не соответствуют национальным интересам украинского государства. Украинская власть планомерно пытается сократить экономическое сотрудничество с РФ, тем самым стреляя себе в ногу. Конечно, Рабинович делает абсолютно здравое заявление. Но надо понимать, что эти слова вызваны, прежде всего, предстоящей активной фазой по выборам народных депутатов Украины. Возможно, он пытается привлечь внимание большей части украинского электората, которая устала от губительной социально-экономической политики украинских властей. Не секрет, что на Украине многие желают восстановления нормальных межгосударственных отношений с РФ", – сказал Иван Мезюхо. 

Последние несколько лет Киев ведет политику замещения продукции российского производства. При этом ранее Федеральная таможенная служба заявила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе – мае 2018 года составил 5,838 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 28,7%.

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