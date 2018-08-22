Эксперт: планы Литвы по "сдерживанию "Газпрома"" – это попытка оправдаться

В Литве назвали способ "сдержать "Газпром"". Речь идет о выкупе терминала СПГ у норвежской компании. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik назвал эти планы нелогичными.

Выкуп Литвой хранилища сжиженного природного газа Independence у норвежской компании поможет сдержать российскую компанию "Газпром" от повышения цен на природный газ. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, пишет Sputnik Литва.

"Сегодня терминал поставляет половину всего природного газа, потребляемого в Литве. Кроме того, очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что, если мы откажемся от терминала, цены "Газпрома" могут вырасти до 20 процентов", – сказал он.

По словам премьера, повышение цен на газ может стоить государственному бюджету дополнительных 160 млн евро в год. Кроме того, покупка терминала СПГ позволит постепенно сокращать расходы на техобслуживание газовой инфраструктуры.

Ранее комиссия правительства по развитию экономической инфраструктуры Литвы приняла решение после 2024 года выкупить у норвежской компании Hoegh LNG судно – хранилище сжиженного природного газа Independence.

Предполагается, что такие меры позволят установить конкурентоспособные цены на газ в регионе и обеспечить минимальную стоимость содержания СПГ-инфраструктуры.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков назвал заявление премьера Литвы нелогичным.

"Заявление литовского премьер-министра совершенно нелогично. Оно делается для того, чтобы как-то оправдать продолжение закупок Литвой более дорогого сжиженного природного газа, оплату СПГ-терминала, то есть трату денег, которая является экономически необоснованной. И этим он пытается объяснить, почему надо продолжать такую негативную для экономики страны политику", – сказал Игорь Юшков.

Кроме того, по его словам, тезисы Саулюса Сквернялиса, по меньшей мере, не соответствуют действительности.

"Он заявляет, что "Газпром" является ценовым монополистом на литовском рынке, и это довольно странный термин. Если у вас есть альтернативные поставщики газа, значит, это не монополия. И самый главный момент: литовские чиновники пытаются представить Россию и "Газпром" как некоего монстра. В реальности цена на газ из России определяется в контракте, который сама Литва подписала. Цена там не самовольно устанавливается какой-то из сторон, а привязана к стоимости нефти. И сейчас цены на газпромовский газ гораздо ниже, чем цены СПГ-терминала. Кроме того, на цену российского газа для Литвы наличие СПГ-терминала никак не влияет: есть ли он, нет ли его – в любом случае цена будет определяться по формуле, которая прописана в контракте. СПГ-терминал никак не повлияет на стоимость российского газа. Все это страшилки и попытки оправдаться", – считает эксперт.

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