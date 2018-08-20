Политолог оценил реакцию в Раде на инициативу прекратить сообщение с РФ

Украину "добьет" инициатива о прекращении транспортного сообщения с Россией, заявили в Раде. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Владимир Корнилов с сожалением отметил, что украинские депутаты вспоминают о проблемах в стране только перед выборами.

Украину "добивают" – так депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал инициативу украинского министерства инфраструктуры о прекращении транспортного сообщения с Россией. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина"

"238 тысяч украинцев выехали на заработки в Россию, по данным украинского Госстата, за первые шесть месяцев этого года. Миллионы работают там. Десяток миллиардов примерно потребляет наша страна от гастрабайтеров и за счет этого хоть как-то держится на плаву", – посетовал парламентарий.

Он также отметил, что в случае прекращения сообщения с Россией Украина понесет значительные потери от остановки транзита, а также будет обособлена от мировой экономики.

"И так уже Шелковый путь пошел (мимо Украины – ред.), и так все пути пойдут вокруг нас. Будет вот такая развивающаяся мировая экономика, а в центре – Украина, через которую ничего не ходит", – сказал Рабинович.

Депутат добавил, что экономические отношения Киева с Москвой продолжают развиваться, поэтому возможное введение таких радикальных мер вызвало у него недоумение.

"Автобусное сообщение прервете, все прервете – дальше что мы делать будем? У нас сегодня торговый оборот растет только с Россией. У вас задача одна: добить страну, заставить здесь остаться 10-12 миллионов человек и превратить ее (Украину – ред.) в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада", – заключил Рабинович.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского депутата.

"Об этом говорят практически все оппозиционные политики на Украине, и даже некоторые провластные. Действительно, план Омеляна, что "в Москву будут ходить только медведи", вызвал шквал критики. Ясно, что он бьет, в первую очередь, по украинцам. Всем известно, что масса украинских заробитчан работает в России, масса членов семей этих людей осталась на Украине. И если Омелян прервет все транспортные связи, он, в первую очередь, ударит по этим категориям граждан. Он исполняет роль идеологического "ледокола". Это – нынешняя государственная политика на Украине. Печально, что такие, как Рабинович, вспоминают о проблемах от этой политики только при приближении выборов. Рабинович под выборы заявляет те вещи, о которых он молчит все остальное время", – сказал Владимир Корнилов.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что он подписал некий документ, после вступления в силу которого "в Москву будут ходить только медведи". Позднее чиновник пояснил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

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