Кремлевская школа верховой езды на "Спасской башне"

"Впервые в нашей программе произведения таких великих музыкантов, как Чайковский, Хачатурян, Верди, Бородин, будут созвучны топоту копыт наших лошадей. Впервые джигитовка будет выполняться под классическую музыку. Мы провели несколько репетиций – результат превзошел все мои ожидания. Я не знал, что будет настолько здорово, настолько гармонично!", – отметил в интервью радио Sputnik Борис Петров.
Однако не только на манеже со специально подготовленным песком можно будет увидеть лошадей. Неожиданным для фестивальной публики станет и премьера конного дефиле по брусчатке Красной площади. Борис Петров рассказал о том, как к нему готовят четвероногих артистов.
"Мы очень любим наших лошадей и настолько заботимся об их здоровье, что заказали для них специальную обувь в Германии. Мы делали примерку каждой нашей лошади. Вся обувь подошла, и теперь всякий выезд на брусчатку Красной площади сопровождается надеванием специальных ботиночек для лошадей. Лошадки должны беречь свой "педикюр", так как он им скоро понадобится. Фестиваль закончится 2 сентября, а 3 сентября наши лошади и наши всадники поедут на гастроли в Испанию", – сказал Борис Петров.
О событиях в преддверии и во время международного военно-музыкального праздника на Красной площади расскажет МИА "Россия сегодня" – официальный информационный партнер фестиваля "Спасская башня".
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