Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня

Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня

Конные шоу на Красной площади – традиционное украшение фестиваля "Спасская башня". О предстоящем событии в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор конноспортивного клуба "Кремлевская школа верховой езды" Борис Петров.

Кремлевская школа верховой езды на "Спасской башне". Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Исполнители из десяти стран, в том числе из Мексики, Омана, Великобритании, Мьянмы, станут участниками международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября в одиннадцатый раз и вновь удивит представлениями "Кремлевской школы верховой езды". Генеральный директор этого конноспортивного клуба Борис Петров обещает захватывающее шоу.

"Впервые в нашей программе произведения таких великих музыкантов, как Чайковский, Хачатурян, Верди, Бородин, будут созвучны топоту копыт наших лошадей. Впервые джигитовка будет выполняться под классическую музыку. Мы провели несколько репетиций – результат превзошел все мои ожидания. Я не знал, что будет настолько здорово, настолько гармонично!", – отметил в интервью радио Sputnik Борис Петров.

Кремлевская школа верховой езды на "Спасской башне". Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

Вместе с россиянами на манеж Красной площади выедут их испанские коллеги из Конной ассоциации Кордовы. Десять опытных всадников на красивейших андалузских лошадях покажут спектакль, в котором задействованы также исполнители фламенко.

Однако не только на манеже со специально подготовленным песком можно будет увидеть лошадей. Неожиданным для фестивальной публики станет и премьера конного дефиле по брусчатке Красной площади. Борис Петров рассказал о том, как к нему готовят четвероногих артистов.

"Мы очень любим наших лошадей и настолько заботимся об их здоровье, что заказали для них специальную обувь в Германии. Мы делали примерку каждой нашей лошади. Вся обувь подошла, и теперь всякий выезд на брусчатку Красной площади сопровождается надеванием специальных ботиночек для лошадей. Лошадки должны беречь свой "педикюр", так как он им скоро понадобится. Фестиваль закончится 2 сентября, а 3 сентября наши лошади и наши всадники поедут на гастроли в Испанию", – сказал Борис Петров.

О событиях в преддверии и во время международного военно-музыкального праздника на Красной площади расскажет МИА "Россия сегодня" – официальный информационный партнер фестиваля "Спасская башня".

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