Политолог: Киев превратился для США в "раздражающий фактор"

США уличили Украину в предательстве из-за поставок двигателей в Китай. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Вашингтоне растет разочарование нынешним составом украинской власти.

Украина продала двигатели для боевых самолетов в Китай, что противоречит интересам США, говорится в материале американской газеты The Washington Times.

По данным издания, украинская компания "Мотор Сич" поставила 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. В целом контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей.

Эксперт по Китаю, бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, отметил, что Киев таким образом помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. "По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морским силам США", – констатировал Триплетт.

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, со своей стороны, заявил, что Вашингтон должен надавить на Киев, чтобы заблокировать сделку по поставкам двигателей.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений новосибирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Соединенных Штатах растет разочарование нынешним составом украинского руководства.

"Это мнение экспертов (публикация в The Washington Times – ред.), и я не убежден, что оно отражает точку зрения официальных властей, допустим, Госдепартамента. В то же время очевидно, что для Вашингтона те персонажи, которые выступают от лица официального Киева, становятся все более и более раздражающим фактором. В том числе потому, что многие меры, которые Вашингтон пытается реализовать на Украине, встречают там растущее сопротивление во властных структурах. Речь идет и о создании антикоррупционного суда, и вообще о противодействии коррупции, об экономических реформах и так далее. То есть разочарование в том составе украинского руководства, которое на этот момент существует – оно растет. И не думаю, что история с продажей украинских двигателей в Китай это реноме слишком ухудшила – оно и так уже отрицательное", – сказал Сергей Козлов.

В прошлом году украинское КБ "Южное" оказалось в центре скандала, связанного с передачей ракетных технологий Северной Корее. Информацию о том, что КНДР успешно делает новые ракетные двигатели, основываясь на украинских разработках, опубликовала газета The New York Times, ссылавшаяся на оценки американской разведки и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

В Киеве cначала эту информацию опровергли, заявив, что на украинских заводах таких двигателей не производят. Затем предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через Китай. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал публикации провокацией и заявил, что эти сведения "не имеют под собой никаких оснований".

