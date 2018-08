Виктория Пьер-Мари: голос Ареты Франклин был пронизан человеколюбием

Умерла "королева соула" Арета Франклин. Вспоминая легендарную певицу в эфире радио Sputnik, российская исполнительница блюза Виктория Пьер-Мари отметила, что знаменитый вокал Франклин сочетался с открытостью ее души.

Легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза Арета Франклин скончалась в США в возрасте 76 лет, сообщил американский портал TMZ.

По информации издания, певица умерла в Детройте в окружении родных и близких. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали "королевой соула".

© AP Photo / Carolyn Kaster Певица Арета Франклин

Арета Франклин – одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 млн экземпляров во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий "Грэмми". Ее версия песни "Respect" ("Уважение") Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.

Последним крупным успехом Ареты Франклин в чартах стал кавер песни Стиви Уандера "Until You Come Back to Me", который она выпустила в 1974 году.

Артистка в 1987 году стала первой женщиной, чье имя было занесено в "Зал славы рок-н-ролла".

Франклин была крестной матерью другой известной певицы, Уитни Хьюстон. Позднее они записали совместную песню. Также Франклин успела в разные годы спеть дуэтом с Фрэнком Синатрой, Мэрайей Кэри и Кристиной Агилерой. В 2005 году ей вручили высшую награду США – Президентскую медаль Свободы.

В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

В эфире радио Sputnik певица, российская исполнительница блюза Виктория Пьер-Мари отметила, что знаменитый вокал Ареты Франклин сочетался с открытостью ее души.

"Арета Франклин – это начало эстрадной революции в Америке, а затем и по всему миру, это госпел-певица, которая породила этот прекрасный жанр – соло, ар-н-би, ритм-н-блюз. У нее была очень мощная духовная школа церковного американского вокала. Она королева горлового соло, пения, который свойственен людям, у которых не только мощный большой голос, но и открытая широкая натура души. Конечно, ее вокал был услышан всем миром. И не потому, что были мощные децибелы звучания – она, как громадная колонка, могла звучать безо всякого микрофона на огромной площади. А потому, что ее голос был запоминающимся – он был пронизан глубоким духовным миром, человеческой теплотой, человеколюбием. Все это энергетически наполняло эту легендарную певицу", – сказала Виктория Пьер-Мари.

По ее словам, очень многие сегодняшние исполнители могут считать Арету Франклин своим учителем.

"Сегодняшние современные реперы, модные поп- и техно-певцы выросли на вокале Ареты Франклин. У нее была неподражаемая труба в вокале, и каждая вторая певица в Америке, в Европе и в России росла на ее песнях. Когда я училась в Академии имени Гнесиных, Арета Франклин была в первых рядах наших вокальных учителей, чьи манеры мы перенимали, копировали. Считаю, что сегодня мир потерял невероятную культурную единицу. Ушла великая, уникальная певица…", – отметила Виктория Пьер-Мари.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.