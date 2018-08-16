Виктория Пьер-Мари: голос Ареты Франклин был пронизан человеколюбием

Легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза Арета Франклин скончалась в США в возрасте 76 лет, сообщил американский портал TMZ.
По информации издания, певица умерла в Детройте в окружении родных и близких. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали "королевой соула".
Последним крупным успехом Ареты Франклин в чартах стал кавер песни Стиви Уандера "Until You Come Back to Me", который она выпустила в 1974 году.
Артистка в 1987 году стала первой женщиной, чье имя было занесено в "Зал славы рок-н-ролла".
Франклин была крестной матерью другой известной певицы, Уитни Хьюстон. Позднее они записали совместную песню. Также Франклин успела в разные годы спеть дуэтом с Фрэнком Синатрой, Мэрайей Кэри и Кристиной Агилерой. В 2005 году ей вручили высшую награду США – Президентскую медаль Свободы.
В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.
В эфире радио Sputnik певица, российская исполнительница блюза Виктория Пьер-Мари отметила, что знаменитый вокал Ареты Франклин сочетался с открытостью ее души.
"Арета Франклин – это начало эстрадной революции в Америке, а затем и по всему миру, это госпел-певица, которая породила этот прекрасный жанр – соло, ар-н-би, ритм-н-блюз. У нее была очень мощная духовная школа церковного американского вокала. Она королева горлового соло, пения, который свойственен людям, у которых не только мощный большой голос, но и открытая широкая натура души. Конечно, ее вокал был услышан всем миром. И не потому, что были мощные децибелы звучания – она, как громадная колонка, могла звучать безо всякого микрофона на огромной площади. А потому, что ее голос был запоминающимся – он был пронизан глубоким духовным миром, человеческой теплотой, человеколюбием. Все это энергетически наполняло эту легендарную певицу", – сказала Виктория Пьер-Мари.
По ее словам, очень многие сегодняшние исполнители могут считать Арету Франклин своим учителем.
"Сегодняшние современные реперы, модные поп- и техно-певцы выросли на вокале Ареты Франклин. У нее была неподражаемая труба в вокале, и каждая вторая певица в Америке, в Европе и в России росла на ее песнях. Когда я училась в Академии имени Гнесиных, Арета Франклин была в первых рядах наших вокальных учителей, чьи манеры мы перенимали, копировали. Считаю, что сегодня мир потерял невероятную культурную единицу. Ушла великая, уникальная певица…", – отметила Виктория Пьер-Мари.
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