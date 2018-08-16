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Политолог: диверсии в Донбассе – это в духе Киева

(обновлено: 10:59 16.08.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовкеСотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
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Хакеры из "КиберБеркута" сообщили о возможных планах украинских диверсантов отравить Донбасс радиоактивными отходами. Такую возможность нельзя исключать, считает политолог Александр Дудчак. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Силы специальных операций (ССО) украинской армии готовят в Донбассе теракт с применением радиоактивных веществ, утверждают хакеры из организации "КиберБеркут"

По их сведениям, предполагаемые диверсанты планируют заразить отходами воду в канале "Северный Донец – Донбасс", из которого идет забор воды в Южно-Донбасский водоход.

Сотрудники Министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики проводят задержание
© Фото : Министерство Государственной Безопасности ДНР.
Политолог о задержании диверсантов в ДНР: Киев воспользовался ситуацией
"После заражения воды <…> скорее всего, будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России. К примеру, их обвинят в загрязнении региона радиацией, нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность и т.п. со всеми вытекающими последствиями", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Хакеры заявляют, что для операции украинские спецназовцы получили контейнер с радиоактивными веществами из закрытого могильника "Вакуленчук" в Житомирской области. Отмечается, что этот объект находится недалеко от 142-го центра ССО, где с 2017 года спецназовцы якобы проходят подготовку под руководством американских инструкторов.

В "КиберБеркуте" также предположили, что "куратор" акции – основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, который прилетал в расположение 142-го центра в апреле этого года. В подтверждение своей гипотезы хакеры привели снимок письма командующего ССО Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника с просьбой допустить Принса на военный объект.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik оценил, насколько информация, которую обнародовали хакеры, может быть близка к реальности.

"Нельзя исключать такую возможность, потому что мы видим, как со времен Майдана действует Украина по отношению к своим же территориям, пожалуй, уже бывшим, как они блокировали Крым, обстреливали (самопровозглашенные – ред.) ДНР и ЛНР. Так что такую информацию нельзя пропускать мимо ушей и нужно воспринимать серьезно, потому что последствия могут быть любые, и это вполне в духе нынешней украинской власти. Нужно попытаться перепроверить и, если необходимо, предотвратить подобные акты. И то, что эту информацию обнародовали, – это уже шаг к предотвращению возможных инцидентов", – сказал Александр Дудчак.

Солдаты ВСУ возле Марьинки, Донецкая область, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Политолог: Киев ставит перед диверсантами зачастую "идиотские" задачи
Анонимная группа хакеров "КиберБеркут" регулярно публикует результаты своих атак на ресурсы украинских властей. Так, в 2015 году они заявляли о сотнях преступлений, совершенных добровольческими батальонами в Донбассе. Также публиковались материалы о планах Киева сорвать нидерландский референдум по вопросу ассоциации Украины и Евросоюза.

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