Политолог: США постоянно кого-то провоцируют – для них это актуально

В американских СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил, кому из соседей России эта публикация может не понравиться.

Россия, США, Китай, Индия и Афганистан – это те страны, которые невозможно завоевать, полагает специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty.

В списке причин, по которым захват России представляется невозможным, портал называет не только суровые климатические условия, огромную территорию и армию, но и особенности национального самосознания. "Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", – отмечает We are the Mighty. Также захватчикам следует помнить, что им придется сражаться с "каждым русским в 11 часовых поясах", отмечает издание.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.

"Эта идея не понравится нашим ближайшим соседям – украинцам. Недавно на украинском телевидении журналист Дмитрий Гордон сказал, что китайцы уже "почти завоевали" Сибирь и Дальний восток, в очереди на Калининград (почему, кстати, не на Гданьск?) стоит Германия, Финляндия – на Карелию и так далее. И очень скромно молчал о претензиях Украины. А ведь они-то как раз надеются, что завоевать Россию не только можно, но даже и нужно – было много по этому поводу высказываний. А тут – такая слабость со стороны американцев! Хотя сама по себе ситуация уникальна. Вы можете представить себе, что в российских СМИ обсуждается, можно ли завоевать Америку? Какая была бы реакция в конгрессе США? Какие бы санкции ожидали нас тогда?" – спросил Андрей Суздальцев.

Он предположил, почему в американских СМИ появляются такие публикации.

"США – это та самая "империя", которая в настоящий момент испытывает огромные трудности. Вот, сейчас открыли "новый фронт" в отношении Турции. Мало им было китайского "фронта", иранского, с нами. Они постоянно кого-то провоцируют, для них это актуально: "кто нас слабее?". Они постоянно "меряются" этим. Это запрос общества", – полагает Андрей Суздальцев.

We are the Mighty также пишет, что Соединенные Штаты не получится завоевать из-за мощных вооруженных сил, большой территории и высокой численности населения, а также из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие.

Невозможность захвата Китая издание объясняет 1,3-миллиардным населением страны. Дополнительными факторами считаются большая площадь, заболевания, обусловленные перенаселенностью, а также развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием которой могут оказаться мощные ВС.

Потенциальных завоевателей Индии, как отмечает издание, ждут климатические и географические особенности, а также "военно-морская стратегия", предполагающая наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям.

У Афганистана же, пишет We are the Mighty – сложный рельеф и многонациональное население.

