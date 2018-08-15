Экономист прокомментировал перевод клиентов Генбанка в Крыму на карту "Мир"

Крупный крымский банк – Генбанк – перестал обслуживать выпущенные им карты платежных систем Visa и MasterCard. Коммерческая организация перевела своих клиентов на российскую карту "Мир".
В Генбанке подчеркнули, что банк продолжит обслуживать карты Visa и MasterCard других российских банков и не будет брать комиссию при выдаче наличных в своих банкоматах.
Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik рассказал, что переход на карты "Мир" не отразятся негативным образом на клиентах банка.
"Эта мера в определенной степени вынужденная, в связи с известными санкциями. В то же время платежная система "Мир" имеет определенную совместимость с международными платежными системами, так что полного отсоединения (от этих систем – ред.) не произойдет. А дальше нужно смотреть, на каких условиях "Мир" замещает карты Visa и MasterCard. Если издержки и комиссии, которые предлагает "Мир" – в пределах, которые существуют у других (платежных систем – ред.), то никакой разницы, в общем-то, не будет", – сказал Павел Нефидов.
Он отметил, что карты "Мир" уже очень широко распространены в России, а кобейджинговые карты "Мира" принимаются и в других странах.
"Карта "Мир" очень широко распространена на территории Российской Федерации. Значительная часть бюджетников уже переведена на нее, а это миллионы людей. А поскольку "Мир" имеет соглашения с рядом международных платежных системам, то эта карта имеет возможность выхода за пределы страны, хотя и не напрямую", – объяснил Павел Нефидов.
В 2014 году США ввели санкции против России из-за Крыма и ситуации на юго-востоке Украины. После этого у российских банков возникли проблемы с международными платежными системами. Российские власти решили в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему.
Карту "Мир" принимают на всей территории России, а совместные карты ПС "Мир" и крупнейших международных платежных систем – кобейджинговые карты "Мир"-Maestro, "Мир"-JCB и "Мир"-UnionPay работают как в России, так и в международной сети приема Maestro, JCB и UnionPay.
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