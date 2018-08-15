Военный летчик: МиГ-35 – истребитель для завоевания господства в воздухе

Самолет МиГ-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском

Самолет МиГ-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском

Истребители МиГ-35 поступят в Воздушно-космические силы РФ раньше графика, сообщили в ОАК. Чем хороши новые машины, в эфире радио Sputnik рассказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Истребители МиГ-35 поставят в Воздушно-космические силы раньше графика, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью газете "Ведомости".

По его словам, модель "опережающих поставок" позволит ОАК сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны – получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа.

Он рассказал, что на начальной стадии планируется поставить Минобороны шесть истребителей МиГ-35. Первые ведомство получит уже в этом году.

Также Слюсарь отметил, что МиГ-35 "сильно дешевле", чем американский истребитель пятого поколения F-35.

В эфире радио Sputnik новость прокомментировал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

"Зачем тянуть с поставками, если летный состав переучен, испытания прошли, результаты подтвердились на практике и на учениях? Это один из основных наших самолетов для ведения воздушного боя и прикрытия войск и объектов внутренней инфраструктуры государства. Это легкий истребитель завоевания господства в воздухе или отражения воздушного противника. Хорош тем, что достаточно дешев в производстве, у него сохранена высокая маневренность и расширены его возможности по боевому применению средств поражения. У него еще и модернизирована система управления, двигатели эффективнее используют топливо, и таким образом увеличиваются боевые возможности этой машины", – рассказал Владимир Попов.

МиГ-35 – новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Это дальнейшее развитие самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания истребителя начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.

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