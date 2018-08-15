Эксперт предположил, где Владимир Путин может встретиться с Ким Чен Ыном

Владимир Путин заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном. Ситуация на Корейском полуострове нуждается в обсуждении, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Колотов.

Президент РФ Владимир Путин в ответной телеграмме главе КНДР Ким Чен Ыну в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время, чтобы обсудить важнейшие региональные вопросы и двусторонние отношения.

"Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы", – говорится в телеграмме, текст которой опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Путин также поздравил Ким Чен Ына и северокорейцев с "всенародным праздником" и высоко оценил то, что северокорейский лидер помнит о том, как солдаты Красной армии и корейцы "сражались плечом к плечу" против общего врага.

"Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, – сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов", – добавил президент.

Корея была освобождена от японского колониального господства 15 августа 1945 года войсками СССР, когда император Японии объявил о решении капитулировать во Второй мировой войне. В память о советских воинах в центре столицы КНДР Пхеньяна на склоне горы Моранбон высится монумент "Освобождение".

Директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов в эфире радио Sputnik прокомментировал возможность будущей встречи.

"Скоро, в сентябре, будет Восточный экономический форум (пройдет 11-13 сентября во Владивостоке, – ред.), и это, я думаю, одно из тех мест, где можно было бы встретиться и обсудить сложные вопросы. К тому же там будут и другие главы государств, капитаны международного бизнеса, и северокорейский лидер мог бы прибыть туда, чтобы озвучить свои предложения, в том числе, и по привлечению инвестиций в Северную Корею… Между Россией и КНДР нет никаких проблем ни идеологического, ни экономического свойства. И в наших общих интересах сохранить мир на Корейском полуострове, где ситуация в настоящее время находится в заблокированном состоянии. Поэтому эти вопросы надо обсуждать, как это делают цивилизованные люди – путем переговоров и дипломатии. Именно это и предложил Владимир Путин своему северокорейскому коллеге", – отметил Владимир Колотов.

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