Эксперт: для "Северного потока-2" препон как таковых нет

Судно-трубоукладчик Castoro 10 (C10) во время подготовительных работ по укладке труб в рамках строительства магистрального газопровода Северный поток-2

Судно-трубоукладчик Castoro 10 (C10) во время подготовительных работ по укладке труб в рамках строительства магистрального газопровода Северный поток-2

"Северному потоку-2" дали все разрешения на строительство в России. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что проект должен быть реализован в срок, хотя остаются определенные риски.

Nord Stream 2 AG получила все разрешения на строительство российского участка газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении компании.

Во вторник, 14 августа, Nord Stream 2 получила разрешение Росприроднадзора на строительство подводного участка "Северного потока-2" длиной около 114 километров в территориальном море РФ. Ранее Минстрой также выдал разрешение на строительство "Северного потока-2" в России.

"Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование", – отмечается в сообщении.

"Мы рады сообщить, что получили все необходимые разрешения для строительства в России. Это означает, что реализация проекта "Северный поток-2" идет по графику. Для обеспечения эффективной и своевременной реализации проекта мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с вовлеченными странами", – приводятся в сообщении слова директора проекта Nord Stream 2 Хеннинга Коте.

В эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал мнение, что проект должен быть реализован в срок, хотя риски санкций остаются.

"Препон как таковых нет для данного проекта. Сейчас остается главный "затык" – это согласие Дании на то, чтобы проект прошел по ее водам. Но даже без этого согласия есть альтернативный вариант прохождения трубопровода. Поэтому я считаю, что с точки зрения разрешительной документации вопросов вообще не существует. Есть возможные риски потенциальных санкций, о которых постоянно говорят США и пытаются их реализовать. Но других препятствий нет. Сейчас уже началась прокладка труб, и об этом было официально заявлено компанией Nord Stream 2. Таким образом, думаю, что к тем срокам, которые озвучены, проект должен реализоваться. Но риски санкций, конечно, остаются, это факт", – сказал Сергей Пикин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

10 августа Nord Stream 2 AG сообщила, что подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода в обход территориальных вод Дании. При этом компания продолжает ожидать разрешения властей страны на строительство первого, основного маршрута.

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