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Политолог об авиаполигоне в Литве: НАТО хочет выйти сухим из воды

(обновлено: 11:06 14.08.2018)
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© Фото : U.S. Army / Spc. Dakota YoungВоеннослужащие армии США во время учений войск НАТО в городе Казлу-Руда, ЛитваВоеннослужащие армии США во время учений войск НАТО в городе Казлу-Руда, Литва
© Фото : U.S. Army / Spc. Dakota Young
В Прибалтике появится первый авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Этот объект имеет не только военное, но и экономическое значение, считает политолог Никита Данюк. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

В литовском городе Казлу-Руда вскоре появится первый в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы. 

Отмечается, что авиаполигон будет находиться примерно в 60 километрах от границы с Россией. На нем самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка военных кадров для военно-воздушных сил.

Танк Т-72Б 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа во время учений на полигоне Погоново
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Строительство авиаполигона началось в 2017 году, а окончание намечено на осень этого года. К проекту привлекли инженерное подразделение ВВС США RED HORSE. Финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI).

Также сообщается, что министерство транспорта и коммуникаций Литвы установило над авиаполигоном бесполетные зоны для гражданского воздушного транспорта.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил в эфире радио Sputnik, что для стран Прибалтики размещение объектов НАТО стало заменой обрушившихся секторов экономики.

"Основные страны-члены НАТО и Прибалтика, то есть страны второго или третьего эшелона в альянсе, друг в друге очень заинтересованы. В первую очередь, Прибалтика заинтересована в том, чтобы размещать военные объекты на своей территории, потому что их экономика после вступления в ЕС очень ослабла, и огромное количество промышленных кластеров было закрыто, но бюджет все-таки нужно пополнять. В своих "резюме" они постоянно дают понять, что готовы быть русофобами "номер один", всячески пытаться провоцировать восточного соседа, как они любят называть наше государство. А "товарищи" из Брюсселя и Вашингтона рассматривают страны Прибалтики как некоего рода "санитарный кордон". То есть при гипотетическом конфликте они будут пытаться, в первую очередь, задействовать силы, которые размещены на этой первой линии", – сказал Никита Данюк. 

Он подчеркнул, что в случае реального конфликта у стран Прибалтики будут незавидные перспективы. 

"Именно эти страны гипотетически столкнутся с отпором, которое может дать наше государство, и понятно, что у этих стран не очень много шансов сохранить статус-кво в этом конфликте. А страны, которые определяют политику Североатлантического альянса, в данном случае пытаются чужими руками создать ситуацию, при которой они в случае гипотетического конфликта выйдут сухими из воды", – отметил Никита Данюк. 

Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© Flickr / NATO
Латвия — НАТО: разговоры о разводе или разговоры и развод
В Балтийском регионе в последние годы наблюдается беспрецедентное усиление группировки Североатлантического альянса. Решение о размещении войск НАТО в странах Балтии и Польше утвердили на саммите альянса в Варшаве летом 2016 года якобы из-за угрозы нападения на них со стороны России.

Москва эти обвинения считает несостоятельными и выступает против активизации НАТО у границ страны. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что на агрессивные действия, угрожающие стране, Россия будет реагировать соразмерно. По его словам, ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе – в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывать новые базы и военную инфраструктуру НАТО у российских границ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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