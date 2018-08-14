Политолог об авиаполигоне в Литве: НАТО хочет выйти сухим из воды

В Прибалтике появится первый авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Этот объект имеет не только военное, но и экономическое значение, считает политолог Никита Данюк. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

В литовском городе Казлу-Руда вскоре появится первый в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

Отмечается, что авиаполигон будет находиться примерно в 60 километрах от границы с Россией. На нем самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка военных кадров для военно-воздушных сил.

Строительство авиаполигона началось в 2017 году, а окончание намечено на осень этого года. К проекту привлекли инженерное подразделение ВВС США RED HORSE. Финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI).

Также сообщается, что министерство транспорта и коммуникаций Литвы установило над авиаполигоном бесполетные зоны для гражданского воздушного транспорта.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил в эфире радио Sputnik, что для стран Прибалтики размещение объектов НАТО стало заменой обрушившихся секторов экономики.

"Основные страны-члены НАТО и Прибалтика, то есть страны второго или третьего эшелона в альянсе, друг в друге очень заинтересованы. В первую очередь, Прибалтика заинтересована в том, чтобы размещать военные объекты на своей территории, потому что их экономика после вступления в ЕС очень ослабла, и огромное количество промышленных кластеров было закрыто, но бюджет все-таки нужно пополнять. В своих "резюме" они постоянно дают понять, что готовы быть русофобами "номер один", всячески пытаться провоцировать восточного соседа, как они любят называть наше государство. А "товарищи" из Брюсселя и Вашингтона рассматривают страны Прибалтики как некоего рода "санитарный кордон". То есть при гипотетическом конфликте они будут пытаться, в первую очередь, задействовать силы, которые размещены на этой первой линии", – сказал Никита Данюк.

Он подчеркнул, что в случае реального конфликта у стран Прибалтики будут незавидные перспективы.

"Именно эти страны гипотетически столкнутся с отпором, которое может дать наше государство, и понятно, что у этих стран не очень много шансов сохранить статус-кво в этом конфликте. А страны, которые определяют политику Североатлантического альянса, в данном случае пытаются чужими руками создать ситуацию, при которой они в случае гипотетического конфликта выйдут сухими из воды", – отметил Никита Данюк.

В Балтийском регионе в последние годы наблюдается беспрецедентное усиление группировки Североатлантического альянса. Решение о размещении войск НАТО в странах Балтии и Польше утвердили на саммите альянса в Варшаве летом 2016 года якобы из-за угрозы нападения на них со стороны России.

Москва эти обвинения считает несостоятельными и выступает против активизации НАТО у границ страны. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что на агрессивные действия, угрожающие стране, Россия будет реагировать соразмерно. По его словам, ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе – в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывать новые базы и военную инфраструктуру НАТО у российских границ.