Мнение: в вопросе поставок оружия Украина идет по пути банановых республик

Украинский военный во время учений на полигоне под Львовом

Украинский военный во время учений на полигоне под Львовом

Частная канадская компания поставит Украине снайперские винтовки, сообщают украинские СМИ. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем это нужно Киеву.

Владелец канадской компании PGW Defence Technologies рассказал о договоре с Украиной на поставку снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов, сообщается на сайте украинского телеканала UATV.

Ранее канадский министр обороны Харджит Саджан заявил, что Канада намерена до конца марта 2019 года направить вооруженным силам Украины помощь более чем на 7 миллионов долларов.

"Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает похожие инициативы по защите потребностей своей родины", – сказал владелец компании PGW Defence Technologies.

По данным телеканала, компания поставит Украине системы снайперской винтовки LRT-3. Кроме того, договор предусматривает "определенную послепродажную поддержку, обслуживание и обучение". Отмечается, что оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.

Ранее депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан сообщал украинскому телеканалу, что несколько канадских компаний, занимающихся изготовлением пулеметов, легкого бронированного транспорта и прочего спецоборудования, изучают возможность выхода на рынок Украины.

Это – большой бизнес по перекачиванию денег из украинского госбюджета, отметил в эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов.

"Поставки вооружения на Украину, как и весь конфликт там, уже давно превратились в глобальный бизнес, в котором участвуют разные международные силы – находились следы уже и немецких поставщиков, даже румыны с венграми как-то проскакивали. Это большой бизнес по перекачиванию денег из украинского государственного бюджета, зарубежных траншей, которые туда приходят, и, собственно, растворяются. Соответственно, подобные международные поставки – это прекрасный повод для того, чтобы скрыть следы. Иностранные корпорации вооружают Украину, при этом сами ее кредитуют, а долги в итоге вешают на украинское государство. Схема не новая – она была опробована и в Африке, и в Латинской Америке. В этом смысле Украина пошла по стандартному пути банановых республик", – сказал Семен Уралов.

В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летальное оружие и другие военные средства более чем на 40 миллионов долларов.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.