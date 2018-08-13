Политик: любые действия на Украине возможны лишь "по щелчку" из Вашингтона

В Киеве заявили, что Украина рискует потерять государственность и превратиться в "Малороссийскую губернию". Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем могут быть связаны подобные заявления со стороны украинских представителей.

Украина рискует потерять государственность, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью порталу "Апостроф".

"У нас есть реальная угроза потерять государственность, и не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент – и все, каюк, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния"", – заявил он.

Вадим Рабинович и Юрий Бойко являются членами фракции "Оппозиционный блок", Евгений Мураев представляет в Верховной раде партию "За життя".

По мнению замминистра, перед страной также стоит угроза потери портов в Черном и Азовском морях из-за увеличения контингента ВМС РФ в этом регионе.

"Я не вижу реального пути, каким образом мы своими силами можем справиться с этой ситуацией. Потому что чисто военного пути я не вижу", – отметил Тука.

По утверждению украинского министерства инфраструктуры, Россия с конца апреля до середины июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив. Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль позднее заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время досмотра украинских судов в Азовском море.

Ранее заместитель директора ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов рассказал в интервью РИА Новости о провокационных действиях против российских объектов в акватории Черного моря, прилегающей к Крыму.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал заявление Георгия Туки.

"Надо очень аккуратно воспринимать заявления властных либо околовластных людей на Украине – началась предвыборная кампания. Сам Тука не является ключевым игроком в украинской политике, но жаждет остаться там на второй срок. Его заявление не является ура-патриотическим, но оно "ложится" на протестное электоральное настроение. Туке очень хочется получить свою электоральную поддержку – не более того. Его совершенно не беспокоит вопрос состояния украинской государственности и ее перспектив. Его интересует личное место в этом украинском альянсе. Всем понятно, что у России нет необходимости посягать на территориальную целостность Украины. Украина на сегодня уже не является самостоятельным государством. Эта территория подконтрольна иностранным инвесторам по политической нестабильности. И любые действия, которые сегодня возможны на Украине, они возможны исключительно по щелчку из Вашингтона", – сказал Вадим Колесниченко.

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