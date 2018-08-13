Политик: любые действия на Украине возможны лишь "по щелчку" из Вашингтона

Украина рискует потерять государственность, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью порталу "Апостроф".
Вадим Рабинович и Юрий Бойко являются членами фракции "Оппозиционный блок", Евгений Мураев представляет в Верховной раде партию "За життя".
По мнению замминистра, перед страной также стоит угроза потери портов в Черном и Азовском морях из-за увеличения контингента ВМС РФ в этом регионе.
"Я не вижу реального пути, каким образом мы своими силами можем справиться с этой ситуацией. Потому что чисто военного пути я не вижу", – отметил Тука.
По утверждению украинского министерства инфраструктуры, Россия с конца апреля до середины июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив. Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль позднее заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время досмотра украинских судов в Азовском море.
В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал заявление Георгия Туки.
"Надо очень аккуратно воспринимать заявления властных либо околовластных людей на Украине – началась предвыборная кампания. Сам Тука не является ключевым игроком в украинской политике, но жаждет остаться там на второй срок. Его заявление не является ура-патриотическим, но оно "ложится" на протестное электоральное настроение. Туке очень хочется получить свою электоральную поддержку – не более того. Его совершенно не беспокоит вопрос состояния украинской государственности и ее перспектив. Его интересует личное место в этом украинском альянсе. Всем понятно, что у России нет необходимости посягать на территориальную целостность Украины. Украина на сегодня уже не является самостоятельным государством. Эта территория подконтрольна иностранным инвесторам по политической нестабильности. И любые действия, которые сегодня возможны на Украине, они возможны исключительно по щелчку из Вашингтона", – сказал Вадим Колесниченко.
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