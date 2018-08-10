Политолог: удар США по Турции для нее не особо критичен

Президент США Дональд Трамп одобрил удвоение пошлин на алюминий и сталь, импортируемые из Турции. Политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik предположил, каким может быть ответ Турции на этот демарш Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп одобрил двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции.

"В том, что касается Турции, я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время когда их валюта, турецкая лира, резко падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! Пошлины на алюминий теперь составят 20 процентов, на сталь – 50 процентов. Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!" – написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответить силам, развязавшим против страны экономическую войну.

"Турция готовит меры против любых негативных сценариев. Те, кто радуется обесцениванию национальной валюты, росту процентных ставок и угрозам в адрес Анкары, ничего не добьются", – заявил Эрдоган.

По его словам, ряд государств принципиально придерживаются антитурецкой позиции по всем вопросам, затрагивающим национальные интересы Анкары. Эрдоган назвал негативные процессы последних дней в экономической сфере "очередным проявлением антитурецкой политики".

В пятницу турецкая валюта обваливалась до очередного рекордного минимума – до 6,4684 лиры за доллар.

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik прокомментировал повышение Соединенными Штатами пошлин на алюминий и сталь из Турции.

"США в данном случае действуют по "лекалам Трампа", согласно которым они начинают бить по своим союзникам, а Турция, как мы знаем, является прямым союзником Соединенных Штатов, прежде всего по блоку НАТО. Удары идут по торговым отношениям, то же самое происходило и с Европой, и с другими союзниками США, в том числе по стали и алюминию, и в данном случае не вызывает никакого удивления, что с Турцией применен тот же прием. Однако нужно отметить, что для Турции ситуация не является особо критичной, она является одним из основных экспортеров этой продукции в мире. Удар США носит скорее имиджевый характер: Соединенные Штаты показывают, что они могут действовать подобным образом в отношении данного своего партнера", – отметил Никита Исаев.

Он предположил, как Турция отреагирует на этот демарш Соединенных Штатов.

"Ответ Турции на данный шаг вряд ли будет каким-то масштабным. А в целом, скорее всего, Турция продолжит проявлять внимание к России, а также к союзам, в которых участвует Россия. Речь идет о Евразийском экономическом союзе, и, возможно, о группе БРИКС, о чем уже заявлял Эрдоган", – сказал Никита Исаев.

Ранее Минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их активы в стране заморозили.

Власти Турции удерживают американского пастора с октября 2016 года. Его обвиняют в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".