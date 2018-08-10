Военный эксперт об усилении ВСУ в Азовском море: нагнетают на пустом месте

Украина объяснила военное усиление в Азовском море. В эфире радио Sputnik ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин высказал свое видение о ситуации, отметив несколько аспектов

Украина опасается военно-экономической блокады Азовского побережья, в связи с чем усилит свое военно-морское присутствие в Азовском море, следует из сообщения СНБО Украины по итогам визита секретаря ведомства Александра Турчинова в Донбасс.

Сообщается, что Турчинов посетил район проведения операции Объединенных сил в Донбассе, где он проверял готовность украинских военных, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря.

Турчинов отметил, что в районе проведения Операции объединенных сил Украины одним из наиболее угрожающих направлений остается мариупольское, где, по его утверждению, не исключено проведение "как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья".

Сообщается, что во время совещания с силовиками Турчинов уделил значительное внимание вопросам усиления и организации береговой обороны и эффективному противодействию сухопутным и морским провокациям.

"Секретарь СНБО Украины обсудил с командованием военно-морских сил ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС", – говорится в сообщении.

По словам Турчинова, "необходимо усиление военно-морского присутствия Украины в регионе путем перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования".

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин высказал свое видение ситуации.

"Во-первых, нагнетают. Причем нагнетают на пустом месте, поскольку никто Украине не угрожает ни с Черного, ни с Азовского морей. Во-вторых, Украина вполне может усилить военно-морское присутствие, но по числу и классу боевых кораблей – в крайне ограниченном объеме. И третий момент: как только Украина увеличит свое военно-морское присутствие в акватории Азовского моря, Российская Федерация имеет полное право ответить усилением своего военно-морского присутствия не только в Азовском, но и в Черном море", – сказал Владимир Козин.

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