Политик о новом приветствии в ВСУ: на Украине наступил "свой 1944 год"

ВСУ перейдут на приветствие "Слава Украине!" с 24 августа. В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков провел исторические параллели с нацистской Германией.

Лозунг украинских националистов "Слава Украине!" станет официальным приветствием Вооруженных сил с 24 августа, заявил украинский президент Петр Порошенко.

На днях изменение воинского приветствия анонсировал министр обороны Степан Полторак. По его словам, Порошенко поручил разработать соответствующий законопроект. Приветствием вместо "Здравствуйте, товарищи!" станет "Слава Украине!", ответом на него – "Героям слава!" вместо "Здравия желаю!".

Сам президент заявил, что нововведение обсуждалось с военнослужащими, военными частями, ветеранами военной операции в Донбассе и трудовыми коллективами.

"Мы посовещались с министром обороны на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством, и я принял решение, что с 24 августа эти слова впервые прозвучат как официальная часть церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины", – сказал Порошенко.

"Слава Украине – Героям слава!" – лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев.

Приветствие нацистов приобрело популярность на Украине во время Майдана зимой 2013-2014 годов, с тех пор к нему нередко прибегают и политики.

Героизация ОУН-УПА* и ее лидеров – Степана Бандеры и Романа Шухевича – вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, оппозиционных политиков, многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне – массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков провел исторические параллели с нацистской Германией.

"Знать уроки истории – дело весьма полезное. И если вспомнить историю Третьего рейха, то чисто нацистское приветствие – вскидывание руки и восклицание "Хайль Гитлер" – как официальное приветствие в германской армии было введено с 1944 года, то есть оно появилось в процессе. Что мы видим сегодня на Украине? Государственный переворот произошел в 2014 году, дальше началось усиленное формирование, ускоренное создание абсолютно нового националистического, и не побоюсь этого слова, нацистского государства. И вот теперь там наступил "свой 1944 год". Теперь в украинской армии вместо традиционного приветствия вводится лозунг украинских нацистов. Параллели абсолютно понятные и абсолютно печальные. Если в армии вводятся нацистские приветствия, то это армия нацистского государства, это нацистская армия. Соответственно, ее поведение, дальнейшие действия будут продиктованы не общечеловеческими ценностями, о которых так много говорят на Западе, а интересами выживания верхушки, которая любой ценой хочет сохранить свою власть", – сказал Николай Стариков.

*Организация, запрещенная в России

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