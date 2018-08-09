Политик о новом приветствии в ВСУ: на Украине наступил "свой 1944 год"

Лозунг украинских националистов "Слава Украине!" станет официальным приветствием Вооруженных сил с 24 августа, заявил украинский президент Петр Порошенко.
Сам президент заявил, что нововведение обсуждалось с военнослужащими, военными частями, ветеранами военной операции в Донбассе и трудовыми коллективами.
"Мы посовещались с министром обороны на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством, и я принял решение, что с 24 августа эти слова впервые прозвучат как официальная часть церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины", – сказал Порошенко.
"Слава Украине – Героям слава!" – лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев.
Приветствие нацистов приобрело популярность на Украине во время Майдана зимой 2013-2014 годов, с тех пор к нему нередко прибегают и политики.
В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков провел исторические параллели с нацистской Германией.
"Знать уроки истории – дело весьма полезное. И если вспомнить историю Третьего рейха, то чисто нацистское приветствие – вскидывание руки и восклицание "Хайль Гитлер" – как официальное приветствие в германской армии было введено с 1944 года, то есть оно появилось в процессе. Что мы видим сегодня на Украине? Государственный переворот произошел в 2014 году, дальше началось усиленное формирование, ускоренное создание абсолютно нового националистического, и не побоюсь этого слова, нацистского государства. И вот теперь там наступил "свой 1944 год". Теперь в украинской армии вместо традиционного приветствия вводится лозунг украинских нацистов. Параллели абсолютно понятные и абсолютно печальные. Если в армии вводятся нацистские приветствия, то это армия нацистского государства, это нацистская армия. Соответственно, ее поведение, дальнейшие действия будут продиктованы не общечеловеческими ценностями, о которых так много говорят на Западе, а интересами выживания верхушки, которая любой ценой хочет сохранить свою власть", – сказал Николай Стариков.
*Организация, запрещенная в России
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