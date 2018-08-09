Футбольный эксперт о поведении фанатов ПАОК: насилие недопустимо

Российские журналисты заявили о нападении фанатов греческого футбольного клуба ПАОК во время матча против московского "Спартака" в Салониках. В эфире радио Sputnik футбольный эксперт Андрей Малосолов высказал свой взгляд на ситуацию.

Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК попытались напасть на российских репортеров во время матча против московского "Спартака" в Салониках.

Как сообщил российский журналист Ярослав Кулемин в своем микроблоге в Twitter, болельщики хотели прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. Его слова подтверждают и другие российские журналисты, находившиеся на матче в Греции.

Как утверждается в официальном микроблоге ПАОК в Twitter, инцидент был спровоцирован тем, что один из российских журналистов якобы показал неприличный жест болельщикам греческого клуба.

Российское генконсульство в Салониках проверяет информацию о нападении на журналистов.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал руководитель спортивной редакции "Царьград", футбольный эксперт Андрей Малосолов.

"В этом инциденте надо разобраться от начала до конца. Информационное поле было насыщено настоящими истерическими криками относительно этого матча: мол, все, что происходит в Салониках, – это страшный заговор с целью убить "Спартак". Были очень сильные эмоции. Насколько я знаю, ПАОК извинился за ситуацию. Вроде бы один из журналистов – это только версия – был облачен в футболку "Спартака". А ПАОК и "Спартак" находятся не в лучших отношениях по одной простой причине: ПАОК входит в союз с сербским клубом "Партизан" и московским клубом ЦСКА, а "Спартак" входит в союз с противниками ПАОКа – сербским клубом "Црвена Звезда" и греческим "Олимпиакос". На этой почве, разумеется, и возникли эти всплески агрессии. Их можно было ожидать от команд, которые входят в подобные союзы. Надо с этим разобраться, и уже потом делать выводы. Однако это не отменяет того факта, что любое насилие фанатов по отношению к журналистам, которые не могут дать им адекватный ответ, неприемлемо", – сказал Андрей Малосолов.

Это не первый в этом году скандал с участием болельщиков ПАОКа: 6 марта фанаты греческого клуба захватили студию государственного телеканала ERT3 в Салониках во время прямого эфира. Поводом послужило техническое поражение, засчитанное команде в матче с "Олимпиакосом", в тренера которого фанаты ПАОКа бросили рулон с лентой для кассовых аппаратов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!