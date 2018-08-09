РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Футбольный эксперт о поведении фанатов ПАОК: насилие недопустимо

090
© Фото : Предоставлено ФК ПАОКБаннер с оскорблениями в адрес президента футбольного клуба ПАОК Ивану СаввидиБаннер с оскорблениями в адрес президента футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди
© Фото : Предоставлено ФК ПАОК
Российские журналисты заявили о нападении фанатов греческого футбольного клуба ПАОК во время матча против московского "Спартака" в Салониках. В эфире радио Sputnik футбольный эксперт Андрей Малосолов высказал свой взгляд на ситуацию.

Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК попытались напасть на российских репортеров во время матча против московского "Спартака" в Салониках.

Как сообщил российский журналист Ярослав Кулемин в своем микроблоге в Twitter, болельщики хотели прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. Его слова подтверждают и другие российские журналисты, находившиеся на матче в Греции.

Футбольные болельщики
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Болеть опасно. Британские фанаты страдают не за футбол
Как утверждается в официальном микроблоге ПАОК в Twitter, инцидент был спровоцирован тем, что один из российских журналистов якобы показал неприличный жест болельщикам греческого клуба.

Российское генконсульство в Салониках проверяет информацию о нападении на журналистов. 

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал руководитель спортивной редакции "Царьград", футбольный эксперт Андрей Малосолов.

"В этом инциденте надо разобраться от начала до конца. Информационное поле было насыщено настоящими истерическими криками относительно этого матча: мол, все, что происходит в Салониках, – это страшный заговор с целью убить "Спартак". Были очень сильные эмоции. Насколько я знаю, ПАОК извинился за ситуацию. Вроде бы один из журналистов – это только версия – был облачен в футболку "Спартака". А ПАОК и "Спартак" находятся не в лучших отношениях по одной простой причине: ПАОК входит в союз с сербским клубом "Партизан" и московским клубом ЦСКА, а "Спартак" входит в союз с противниками ПАОКа – сербским клубом "Црвена Звезда" и греческим "Олимпиакос". На этой почве, разумеется, и возникли эти всплески агрессии. Их можно было ожидать от команд, которые входят в подобные союзы. Надо с этим разобраться, и уже потом делать выводы. Однако это не отменяет того факта, что любое насилие фанатов по отношению к журналистам, которые не могут дать им адекватный ответ, неприемлемо", – сказал Андрей Малосолов.

Болельщики футбольного клуба Ливерпуль. Архив
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
"Пьяный в баре". Глава ВОБ об угрозе британцев "устроить ад" на ЧМ-2018
Это не первый в этом году скандал с участием болельщиков ПАОКа: 6 марта фанаты греческого клуба захватили студию государственного телеканала ERT3 в Салониках во время прямого эфира. Поводом послужило техническое поражение, засчитанное команде в матче с "Олимпиакосом", в тренера которого фанаты ПАОКа бросили рулон с лентой для кассовых аппаратов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена