Военный эксперт: Восточная Европа для НАТО – "что-то вроде полигона"

МИД России пошутил над НАТО из-за ошибочного пуска ракеты с испанского истребителя в небе над Эстонией. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что инцидент вполне закономерен.

В Twitter-аккаунте МИД России появился комментарий инцидента со случайным пуском ракеты с истребителя НАТО над Эстонией.

"Мы же говорили, что военный блок НАТО – бесполезный", — говорится в посте.

Во вторник, 8 августа, испанский истребитель Eurofighter Typhoon, входящий в состав миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии, по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM над южной частью Эстонии. По предварительной информации, она упала в безлюдном районе природного заповедника Эндла.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал инцидент прискорбным. Об этом глава правительства написал в Facebook.

"Произошедший накануне неприятный инцидент, слава богу, обошелся без человеческих жертв, но все равно это очень прискорбно", — отметил Ратас.

Он добавил, что миссия НАТО по охране воздушного пространства и силы обороны страны проводят совместное расследование инцидента.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этот инцидент демонстрирует отношение ведущих стран НАТО к странам Восточной Европы.

"Этот инцидент вполне закономерен. Страны Восточной Европы для главных держав альянса – это что-то вроде полигона, где можно проводить учения, позволять себе халатность, как в данном случае. Здесь налицо вопиющая организация этих учений. И я вас уверяю: ни один пилот никакой страны не позволил бы себе так небрежно действовать в воздушном пространстве, допустим, Германии, Франции, Италии. А в Эстонии можно, в Румынии можно, в Польше можно, потому что для НАТО это страны "второго сорта". Здесь налицо факт пренебрежения", — сказал Александр Жилин.