Мнение: в ВМС Украины адмиралов больше, чем боевых кораблей

Командование ВМС Украины признало недостижимость паритета с Черноморским флотом России. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла высказал мнение, что это заявление имеет несколько аспектов.

Украина не достигнет военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях, однако стране "необходим небольшой, но эффективный флот", говорится в заявлении командования ВМС страны.

"Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ", – говорится в заявлении, обнародованном на странице украинских военных моряков в Facebook

В заявлении отмечается, что "обстановка на Черном и Азовском морях имеет тенденцию к обострению", поэтому стране "необходим небольшой, но эффективный флот". По этой причине Украина строит сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, возложенные государством. Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла высказал мнение, что это заявление имеет несколько аспектов, один из которых сугубо военный.

"В отношении военного аспекта все очевидно – констатируется реальность: ВМС Украины существуют лишь на бумаге, количество адмиралов превышает количество боевых кораблей, а сами корабли выполняют роль символическую: большинство из них невозможно назвать боевыми, в лучшем случае это катера береговой охраны. Все, на что они способны – это пиратство в отношении безоружных судов, как это произошло с судном "Норд". Эта история тянется до сих пор, и обострение ситуации в Азовском море было спровоцировано именно украинской стороной. В ответ были предприняты меры по усиленному досмотру судов, одновременно Россия продемонстрировала еще ряд шагов, перебросив корабли в Азовское море и мгновенно изменив военно-политическую ситуацию. Для украинской стороны все это в очередной раз обернулось фиаско, крахом. Впрочем, как всегда это происходит, когда они пытаются обострять отношения с Россией", – сказал Владимир Джаралла.

Кроме того, считает он, есть в заявлении командования ВМС Украины и явный намек.

"Намек в той стратегии, которая опубликована, вполне понятный – необходимо больше денег. Как говорится, "Батька, гроши давай!". Конечно же, цель номер один – чтобы на все это странное хозяйство выделяли как можно больше денег. А уж что делать с деньгами, все эти прапорщики, надевшие на себя адмиральские погоны, прекрасно знают", – отметил Владимир Джаралла.

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