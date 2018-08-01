Политолог: западный мир уже смирился с российским статусом Крыма

Глава словацкой делегации, депутат Петер Марчек заявил, что для него Крым был и всегда будет русским. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik назвал это заявление ярким примером успешной реализации стратегии народной дипломатии.

Глава словацкой делегации, депутат Национального совета Словакии Петер Марчек заявил, что Крым был, есть и всегда будет русским.

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии находится в Крыму с рабочим визитом до 3 августа.

Марчек подчеркнул, что визиту словацкой делегации в Крым предшествовало информационное и политическое давление, в том числе со стороны МИД Украины.

"Нас предупреждали, что если мы поедем в Крым, то Украина нам запретит въезд в свою страну. На что я могу сказать, что мне очень жаль, потому что жители Украины – это славяне. Разве они виноваты, что имеют такое правительство? Это не мои проблемы, если они запретят. Мы выступаем за то, чтобы не было таких конфликтов между Украиной и Россией. <…> Крым был для меня, есть и будет всегда русский. Это мое мнение как гражданина Марчека", – сказал депутат на встрече с крымскими властями.

По его словам, цель делегации – прежде всего, обсудить возможности развития бизнеса и инвестирования в Крым.

"У вас есть огромные возможности. Мы не уйдем от вас, пока не подпишем хотя бы один маленький контракт или договор", – сказал Марчек.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik назвал заявление словацкого депутата ярким примером того, что стратегия народной дипломатии успешно реализуется в Крыму. И все антикрымские заявления со стороны некоторых западных стран, по мнению политолога, продолжают делаться лишь для проформы.

"Все больше и больше политиков в Европе публично заявляют о том, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Таким образом, мы можем говорить о том, что стратегия народной дипломатии успешно реализуется в Республике Крым. И на протяжении последних лет мы видим примеры этой успешной реализации. К сожалению, западные государства еще не готовы официально признать Крым российским, но, тем не менее, весь западный мир уже смирился с российским статусом полуострова и делает свои антикрымские заявления лишь для проформы или демонстрации своего последовательного антироссийского курса", – сказал Иван Мезюхо.

Он отметил, что крымчане в 2014 году воспользовались своим законным правом на самоопределении, и на Западе уже не могут этого не признавать.

"Конечно, Крым и дальше будет принимать иностранные делегации. Полуостров открыт абсолютно для всего мира. И приятно, что все больше западных политиков публично заявляют о том, что крымчане имели право воссоединиться с Российской Федерацией. Таким образом, эти политики подтверждают право народа Крыма на самоопределение, которым он воспользовался в марте 2014 года", – отметил политолог.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного там в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.