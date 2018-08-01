Военный эксперт: Россия – чемпион мира не только по числу бронетехники

Бронеавтомобили Тигр на полигоне в Алабино во время совместной тренировки пеших и механизированных колонн к Параду Победы

Бронеавтомобили Тигр на полигоне в Алабино во время совместной тренировки пеших и механизированных колонн к Параду Победы

Россия стала лидером по количеству бронетанковой техники, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что нам действительно есть чем похвалиться.

Россия возглавила мировой рейтинг по количеству поступивших в войска современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше четырех тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг", – сказал замглавы военного ведомства в преддверии Дня тыла Вооруженных сил РФ, отмечаемого 1 августа.

По его словам, всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре МТО, что позволило довести их долю в ней до 50%.

Булгаков отметил, что в ходе эксплуатации совместными усилиями водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса достигнут 98-процентный уровень исправности техники (для сравнения в 2012 году он составлял 84%).

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что Россия действительно – "чемпион мира" по количеству бронетехники.

"По количеству танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты Россия действительно занимает первое место в мире, несмотря на то, что по количеству личного состава она далеко не на первом месте. Мы чемпионы мира по количеству бронетехники и чемпионы фактически по ее модернизации. Например, сейчас у нас порядка 2-2,5 тысячи танков находится в боевом строю, еще где-то 10 тысяч находятся на базах хранения, где за ними ухаживают, их ремонтируют, их модернизируют, потому что техника имеет свойство ломаться и требует замены", – сказал Виктор Баранец.

Он также объяснил, за счет чего достигнут почти стопроцентный уровень исправности техники.

"По части ремонта министерством обороны была налажена система, чтобы машины долго не находились в ремонте, применяется новый тип ремонта – допустим, мелкий ремонт делают сами части, а средний и капитальный делают заводы-изготовители. Это, собственно, новая методика обслуживания бронетехники. И тут мы можем похвалиться, потому что эта система позволяет поддерживать очень большое количество бронетехники на ходу. И 98% – это тоже, в общем-то, рекорд мира. Я не знаю, какая еще армия может назвать такой параметр", – заключил военный эксперт.

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