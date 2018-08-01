Мнение о трагедии в ЦАР: иногда думаешь, что ничего страшного не случится…

Трое россиян, предположительно, журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР. Журналистка Анхар Кочнева, побывавшая в плену у боевиков в Сирии, поделилась в эфире радио Sputnik своими чувствами от известия об этой трагедии.

Трое граждан РФ, предположительно, журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в Центральноафриканской республике при невыясненных обстоятельствах. По предварительным данным, они могли быть убиты в результате нападения с целью ограбления.

В "Центре управления расследованиями" Михаила Ходорковского, который направил группу из трех россиян в ЦАР, сообщили, что те снимали документальное кино о местной жизни. В настоящий момент тела погибших доставлены в столицу республики Банги.

В миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) заявили РИА Новости, что тела трех погибших россиян были обнаружены на дороге в оставленной машине, они имели следы множественных пулевых ранений, машина была повреждена выстрелами. Видимо имело место вооруженное нападение, но его цель пока не установлена.

Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР, официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что СК готов оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании этого преступления.

Как отметили ранее в российском МИД сотрудники российского посольства в ЦАР были направлены на процедуру опознания. При этом в дипведомстве подчеркнули, что сотрудники министерства – приложат все усилия для содействия установления всех деталей произошедшего. Также МИД РФ окажет помощь при транспортировке тел погибших россиян на родину.

Украинская журналистка Анхар Кочнева, побывавшая в конце 2012 — начале 2013 года в плену у боевиков в Сирии, поделилась в эфире радио Sputnik своими чувствами от известия о трагедии в ЦАР.

"Я начинаю думать, что у каждого журналиста, работающего в горячих точках, есть его собственный, только ему отмеренный ресурс. Он состоит из разорвавшихся рядом снарядов, из количества ранений, после которых он возвращается в строй, из просвистевших рядом пуль. Очень часто, когда человек уже давно работает, он перестает бояться… А нужно, я думаю, наоборот, немножечко приостанавливаться, становиться более осторожным. Вот Орхан (Джемаль) – он был и в Ливии ранен, в Сомали побывал в плену… После такого иногда начинаешь думать, что дальше ничего страшного случиться не может, когда уже столько тяжелого было. А нужно немножко больше себя беречь", – сказала Анхар Кочнева.

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