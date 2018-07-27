Политолог о шутке Путина в разговоре с Эрдоганом: это не совсем шутка

Президент Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом пошутил, что примет приглашение сходить в ресторан при одном условии. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik прокомментировал этот эпизод в разговоре двух президентов.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС пошутил, что примет приглашение сходить в ресторан, но при одном условии.

В ходе общения два лидера обратили внимание на то, что отношения между Анкарой и Москвой динамично развиваются во всех сферах. Так, Путин подчеркнул важность сотрудничества в области экономики и по урегулированию сирийского конфликта. Президент Турции, в свою очередь, указал на успешное взаимодействие в сфере "оборонки", туризма и культуры.

Однако, по мнению Эрдогана, у тесного сотрудничества с Россией есть и обратная сторона.

"Мы замечаем и видим, что наше взаимодействие приводит к зависти со стороны других лиц", – заявил турецкий лидер, не уточнив, о ком идет речь.

Путин в ответ на это напомнил коллеге об обещанном приглашении в ресторан.

"Я приглашаю", – заявил Эрдоган российскому лидеру.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", – пошутил в ответ Путин.

Президент Турции, в свою очередь, заявил, что будет ждать, когда это произойдет.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин в эфире радио Sputnik прокомментировал шутку президента России.

"Это все не совсем шутка – президент России в данном случае выступил в той роли, в которой и должен выступать руководитель любой страны: в качестве лоббиста национального бизнеса. Распространено такое упрощенное мнение, что Россия поставляет в Турцию газ, строит там АЭС, а Турция в ответ продает в Россию сельскохозяйственную продукцию (вспомним о пресловутых помидорах). Но это не совсем так – и Турция продает нам не только помидоры, и Россия также поставляет в Турцию достаточно широкий ассортимент продукции, в том числе и сельскохозяйственной. И если Россия открывает Турции свой рынок то и Турция должна в ответ шире открыть свой внутренний рынок для российской продукции, в том числе и для продукции сельского хозяйства", – сказал Павел Салин.

Десятый саммит БРИКС проходит в столице ЮАР Йоханнесбурге. Основная тема мероприятия – "Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции". В форуме принимают участие не только лидеры стран БРИКС, но и главы других государств: Турции, Египта, Аргентины, Индонезии и Ямайки.

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