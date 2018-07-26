"Трамп борется со своей фрондой". Мнение о подготовке нового саммита РФ-США

Дональд Трамп хочет провести следующий российско-американский саммит в 2019 году, сообщили в Белом доме. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, с какими трудностями может столкнуться подготовка к новому саммиту.

Президент США Дональд Трамп хочет провести следующую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году после окончания расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится "российская охота на ведьм", поэтому мы договорились, что это будет после первого числа года (в 2019 году, – ред.)", – приводит слова Болтона пресс-служба Белого дома.

В сообщении не уточняется, с кем именно была достигнута договоренность – с помощниками Трампа или с российской стороной.

"Охотой на ведьм" Трамп называет расследование так называемого "вмешательства" России в президентские выборы в США в 2016 году и его предполагаемых связей с российскими властями.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik изложил свою точку зрения на ситуацию.

"Есть все основания надеяться, что президенты России и США на встрече в Хельсинки уже прошли нижнюю точку в отношениях двух стран. Но двигаться вперед, улучшать отношения будет очень трудно из-за противостояния в американском истеблишменте. Следующая встреча Путина и Трампа должна будет, скорее всего, закрепить успех первой встречи. Но дело в том, что очень многие в США не видят других сценариев отношений с Россией, кроме противостояния. Трамп в этой ситуации оказывается дальновидным политиком, который борется и пока не может совладать со своей собственной фрондой. В Вашингтоне сначала говорили о новом российско-американском саммите этой осенью, сейчас срок, как видим, сдвинулся. Несомненно, это связано с внутренней американской ситуацией, которая в данном случае оказывает воздействие и на американо-российские отношения, и на обстановку во всем мире. Чем быстрее ситуация в Вашингтоне успокоится, чем быстрее Трамп сможет взять ее в свои руки, тем лучше будет для всей международной обстановки, и, конечно, для российско-американских отношений", – считает Владимир Киреев.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Первоначально планировалась, что новая встреча лидеров двух стран может состояться в США осенью.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

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