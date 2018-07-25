РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Депутат из Крыма: Киев страну теряет, а все фантазирует на счет полуострова

(обновлено: 20:05 25.07.2018)
0320
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в БалаклавеВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Киеве призвали к полной блокаде Крыма. Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинским властям пора понять – уже ничего не "срастется".

Украина должна ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях в Крыму. Об этом заявил глава "прокуратуры автономной республики Крым" Гюндуз Мамедов.

Крепость Чембало на берегу Черного моря в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крымский депутат ответил на планы Киева по "возвращению" полуострова

По словам чиновника, сейчас подобные "нарушения" украинского законодательства только фиксируются, но никаких конкретных мер Киев не предпринимает. Кроме того, Мамедов заявил о необходимости привлекать к ответственности владельцев морских судов и самолетов, прибывающих в Крым.

Чиновник также заявил, что поддерживает президента Украины Петра Порошенко в стремлении сделать Крым "неподъемным" для России.

"Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры – это непременно ускорит этот процесс", – цитирует Мамедова агентство "УНИАН".

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik напомнил, что это не первые призывы представителей Киева блокировать полуостров.

"Все это мы уже проходили, все это уже было, ничего нового здесь нет. Они нам уже и воду перекрывали, и свет, хотят вал вырыть, чтобы Крым превратился в остров. А что толку? Фантазеры! Пусть фантазируют себе, что хотят, пусть у себя в мозгу прокручивают что угодно. Ничего не получится. Все, потеряли – так потеряли, ушло – так ушло, и уже никогда не срастется. Надо уже привыкнуть к новым реалиям, а они все по старинке. Им только и остается, что фантазировать. Они (украинские политики – ред.) страну теряют, а все фантазируют на счет Крыма, на счет Донбасса. Они бы лучше подумали, как сохранить то, что у них осталось – все идет к полному развалу, все растаскивается. Им можно было бы сказки писать, но они даже этого не умеют", – сказал Степан Кискин.

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
"Ни в жисть". Крымский политик о "возвращении" полуострова на Украину

На Украине не раз предлагали планы по "возвращению" Крыма. Так, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее опубликовал план властей "вернуть и реинтегрировать" Крым к декабрю 2019 года. Среди пунктов документа – поддержка деятельности международной платформы "Друзья деоккупации Крыма", финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове, а также формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев из Крыма.

Крым вернулся в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

"Прокуратура автономной республики Крым" – структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией. Штаб-квартира ведомства находится в Киеве.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена