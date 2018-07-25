Эксперт объяснил тактику ИГ* на юге Сирии

Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали почти 40 человек, еще несколько атак предотвращено, сообщили в местной полиции. Ситуацию в этом районе Сирии прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин.

Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали 38 человек, еще более 30-ти пострадали, сообщил РИА Новости источник в полиции.

Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда.

Сирийским военным удалось предотвратить еще две атаки группировки "Исламское государство"*, ликвидировав боевиков до того, как они привели в действие взрывное устройство. Кроме того, жители деревни Дума, которая находится недалеко от города, ликвидировали четверых террористов, которые попытались напасть на населенный пункт, передает сирийское агентство SANA . Позднее губернатор провинции Эс-Сувейда Амир аль-Аши сообщил, что одного из смертников удалось задержать, двух других ликвидировали.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что основная часть формирований "Исламского государства"* в Сирии уже уничтожена.

"Остатки ИГ* в Сирии сконцентрированы в двух местах – это небольшой анклав на юге близ границы с Израилем, на который сейчас наступает Сирийская арабская армия, и область на северо-востоке страны. Юг Сирии сейчас зачищают правительственные войска, причем, как известно, с частью оппозиционных группировок удалось договориться, исключая, разумеется, фанатичные террористические структуры, к которым относится и ИГ*. Несомненно, что и эта часть страны в скором времени будет полностью освобождена от джихадистов. А те теракты против мирного населения, которые, по всей видимости, лежат на совести именно ИГ* – это, очевидно, попытка замедлить продвижение правительственных войск на юге Сирии. Но нет сомнения, что какие бы теракты они ни осуществляли, итог изменить им не удастся: остатки ИГ* в Сирии будут ликвидированы в самом скором времени", – сказал Владимир Фитин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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