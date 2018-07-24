Игнатиадис: Греция оказалась беззащитна перед лесными пожарами

Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018

Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018

В Греции объявлен трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров. Председатель греко-российского клуба "Диалог" Федор Игнатиадис в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации со стихийным бедствием в стране.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли 60 человек. В последние дни в стране стоит сильная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.

"В память о погибших объявляется трехдневный национальный траур", – заявил Ципрас в телевизионном обращении, которое передало греческое общественное телевидение ERT.

© AFP 2018 / Valerie Gache Пожар в городе Кинета, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года

По его словам, Греция переживает один из самых сложных моментов в своей истории.

Ранее сообщалось, что пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров также был введен режим чрезвычайной ситуации.

Издатель, председатель греко-российского клуба "Диалог" Федор Игнатиадис в эфире радио Sputnik описал ситуацию, при которой возникли пожары.

"Сейчас в Греции жара 38 градусов, сильный ветер. Это всегда приводит к риску пожаров. Другое дело – почему страна не справляется с этой проблемой. Ответ более или менее понятен. Греция на протяжении уже восьми лет (после начала долгового кризиса в Греции в 2010 году – ред.) фактически управляется извне, из Берлина и Брюсселя, экономического суверенитета у страны нет. Восемь лет страна не тратит ни копейки на вложения в инфраструктуру, все деньги уходят на затыкание дыр и на платежи кредиторам. В этой ситуации лесная служба в стране фактически заброшена, никаких профилактических мер для предупреждения возникновения пожаров не проводится. Поэтому Греция в итоге и оказалась совершенно беззащитна перед пожарами", – считает Федор Игнатиадис.