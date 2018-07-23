Военный эксперт: мы внимательно следим за кораблями НАТО в Черном море

Корабли военно-морской группы НАТО зашли в порт Одессы, сообщили ВМС Украины. Военный аналитик Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал, зачем Киеву нужны совместные морские учения с альянсом.

Корабли военно-морской группы НАТО зашли в порт Одессы, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

"В порт Одессы с визитом заходят корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2)", – говорится в сообщении ВМС на странице в Facebook.

Всего в порт прибыли шесть кораблей: фрегат ВМС Нидерландов De Ruyter, турецкий фрегат Fatih, румынский фрегат Regele Ferdinand, вспомогательное судно ВМС Германии Rhein, минный тральщик ВМС Турции Anamur и румынский минный тральщик Lupu Dinescu.

Отмечается, что они проведут тренировки в Черном море с военно-морскими силами Украины.

На прошлой неделе на Украине завершились украинско-американские морские учения Sea Breeze – 2018. Они стартовали 9 июля в Одесской области, в них принимали участие несколько тысяч военных из 19 стран, были задействованы корабли от Болгарии, США, Украины и Турции – всего более двух тысяч военных, около 30 кораблей и судов обеспечения.

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"У Украины есть парочка кораблей, с которыми она участвовала в учениях Sea Breeze – 2018. Но основную роль там играли, конечно же, корабли других натовских стран… Мы внимательно следим за тем, что делают натовские корабли на Черном море и у нас есть все возможности в случае чего пресечь любую опасность. Понятно, что присутствие там военных кораблей тех стран НАТО, которые не относятся к бассейну Черного моря, представляют для России определенную угрозу", – сказал Виктор Литовкин.

По его словам, совместные морские учения со странами НАТО – часть курса Украины на членство в Североатлантическом альянсе.

"Украина взяла курс на вступление в НАТО, даже пытается внести этот пункт в свою конституцию. Но посмотрим, что у нее получится – в НАТО не принимают государства, имеющие территориальные претензии к своим соседям. А у Украины, как известно, такие претензии есть – поэтому ее вступление в альянс очень проблематично, даже в перспективе", – заключил Виктор Литовкин.

В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства, а два года спустя вступление в НАТО было провозглашено одной из главных целей внешней политики. Украина обязалась к 2020 году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса.

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