Политолог назвал главный аргумент сената в решении по допросам граждан США

Сенат США принял резолюцию о защите граждан от допросов иностранных властей. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев рассказал, чем, по его мнению, продиктовано такое решение.

Сенат конгресса США единогласно принял резолюцию, призывающую Белый дом защитить действующих и бывших американских послов, а также другие официальные лица от допросов иностранцами.

Резолюцию приняли в ответ на предложение российского президента Владимира Путина о допросах на взаимной основе, которое уже отклонил Белый дом.

За документ проголосовали 98 сенаторов, голосов против и воздержавшихся не было, двое не голосовали. Резолюция имеет рекомендательный характер и ни к чему не обязывает администрацию.

В понедельник, 16 июля, на встрече в Хельсинки Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу сотрудничество по 12-ти россиянам, подозреваемым в хакерских атаках на выборы в США. При этом российский лидер подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности: в ответ российская сторона будет ждать, что в США в присутствии российских следователей допросят тех лиц, в том числе представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории России.

Среди американских чиновников, которых Москва хотела бы допросить по делу осужденного главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, – бывший посол США в России Майкл Макфол.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп не согласен с предложением Путина. Вместе с тем, ранее она рассказала, что Трамп намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса российской стороной ряда американских граждан.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев прокомментировал решение американских сенаторов.

"Решение продиктовано, в том числе, страхом за конкретные обстоятельства, ведь тогда информация о тайных операциях, о внешней политике, которая выходит за рамки общепринятых норм дипломатии, станут очевидными, выйдут в медийное пространство. Но главный аргумент в данном решении – это принципиальное несогласие с тем, что американцы вообще могут подлежать какому-либо международному наблюдению, надзору международной юрисдикции. Это говорит о том, что американцы мыслят себя как общество, находящееся над остальным человечеством, как общество, имеющее право применять в отношении него любые действия. Только свои действия они считают правильными. Все остальные для них – люди второго сорта, которые не способны и не имеют права обсуждать действия американцев", – сказал Владимир Киреев.

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