Эксперт рассказал, в чем особенность новой ракеты российской системы ПРО

В Казахстане успешно проведен испытательный пуск новой модернизированной противоракеты российской системы ПРО, сообщает Минобороны РФ. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал, чем новая ракета отличается от прежней.

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган прошел успешный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает издание Минобороны "Красная звезда".

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", — отметил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.

Сообщается, что модернизированное оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду. Кроме того, отмечается, что испытания были одними из "сложнейших", и в мире не существует аналогов ракет такого класса и предназначения, способных выполнить задачи подобного уровня. Кроме того, в статье указывается, что в условиях реальных боевых действий боеголовка противника будет полностью уничтожена на максимальном удалении и высоте от охраняемого объекта.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал испытание.

"Это очередное испытание новой ракеты, которую от прежней отличает, прежде всего, увеличенная скорость и способность поражать межконтинентальные баллистические цели. Проблема их перехвата всегда была проблемой скорости. Но эта задача решена. Испытания начались еще в прошлом году, они проходят успешно, поэтому я думаю, что эти ракеты будут поступать на вооружение комплексов систем ПРО С-400 и С-500, которые предназначаются для перехвата любых целей – и баллистических, и аэродинамических. С-400 – наверное, лучший комплекс в истории человечества – способен перехватывать весь диапазон целей от крылатых до баллистических ракет средней дальности. А новый комплекс С-500 способен перехватывать, в том числе, межконтинентальные баллистические ракеты, причем, одновременно отслеживать большое количество целей и поражать их", — сказал Алексей Подберезкин.



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